فعاليتهاي اقليت مسلمان آمريكا براي كمك به نيازمندان چشمگير است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كمترا كوستا تايمز، شوراي روابط اسلامي – آمريكايي ستاد " توجه و مراقبت مسلمانان" را به مدت سه ماه تابستاني آغاز كرده و فعاليت آن بر اساس اركان و ارزشهاي اسلامي است، چرا كه هر مسلماني بر اساس تعاليم اسلامي متعهد شده است زكات خود را به فقرا بپردازد.

ربيحه احمد مدير هماهنگي ارتباطات شوراي روابط اسلامي – آمريكايي گفت: ما قصد داريم مسلمانان را ترغيب كنيم فعاليتهايي فراتر از مساجد داشته و دين خود را به معناي واقعي تحقق بخشند.

اين سازمان حقوق مدني مسلمانان در ساكرامنتو چهار ديدار از پناهگاههاي بيخانمانها تدارك ديده است تا براي آنها غذا و مواد اوليه زندگي را فراهم كنند. در شهر كلومبوس، اوهايو مسلمانان وسائل مورد نياز دانش آموزان تنگدست كه از قشر آسيب پذير جامعه هستند را فراهم مي كنند. در سين سيناتي اقليت مسلمان نمايشگاه بهداشت عمومي با حضور پزشكان برگزار مي كنند كه كلسترول و فشارخون نيازمندان را اندازه گيري مي كند.

مدير دفتر شوراي روابط اسلامي – آمريكايي در سين سيناتي گفت: پزشكان بسياري در جامعه اسلامي آمريكا فعاليت مي كنند، بنابراين براي تأمين چنين كمكهايي، مسلمانان همواره نقش مهمي برعهده دارند.

وي افزود: بسيار مهم است كه همسايگان آمريكايي و همكاران ما متوجه شوند كه ما مسلمانان بر اساس تعاليم دين خود به نيازمندان كمك مي كنيم.

شوراي روابط اسلامي – آمريكايي اظهار داشت كه مسلمانان بيشتري براي سهيم شدن در ارائه اين خدمات اجتماعي علاقه نشان مي دهند تا با باورهاي نادرستي كه درباره مسلمانان و دين اسلام وجود دارد مبارزه شود.

مدير هماهنگي ارتباطات شوراي روابط اسلامي – آمريكايي همچنين يادآور شد اين ستاد مسلمانان را در بهبود چهره خود و دين اسلام ياري مي كند.

ديان عليان يكي از مقامات انجمن جامعه اسلامي منطقه خليج سان فرانسيسكو يكي از كاركردهاي بزرگ اين ستاد را تغيير ديدگاه آمريكايي ها درباره مسلمانان عنوان كرد و گفت: همواره مي توان درباره زيبايي اسلام صحبت كرد، اما اگر هيچ فعاليت ملموسي در اين رابطه صورت نگيرد، اين اظهارات بي تأثير خواهند بود.

شوراي روابط اسلامي- آمريكايي (CAIR) بزرگترين گروه مدافع حقوق و آزاديهاي مدني مسلمانان در سراسر آمريكا به شمار مي رود كه در راستاي ترويج چهره مثبت اسلام و مسلمانان در آمريكا فعاليت مي كند.

شوراي روابط اسلامي آمريكايي خود را صداي جريان تفكر اسلام ميانه رو درعرصه هاي سياسي در ايالات آمريكا مي داند كه حامي عدالت و درك متقابل است و رسالت خود را افزايش درك اسلام، ترويج گفتگو، حمايت از آزاديهاي مدني، تقويت مسلمانان آمريكايي و ايجاد ائتلافهايي كه صلح و درك دو جانبه را ترويج مي كند، توصيف كرده است.

اين شورا به عنوان بزرگترين گروه اسلامي مدافع آزاديهاي مدني، در سراسر آمريكا و كانادا دفاتر اداري دارد و دفتر مركزي آن در واشنگتن دي سي واقع شده است.