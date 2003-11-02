شمار تلفات امروز نيروهاي آمريكايي در عراق از مرز 28 تن گذشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، در پي سرنگوني هليكوپترحامل نيروهاي آمريكايي درشهر فلوجه و فرودگاه شهر بغداد ، 28 نظامي آمريكايي كشته و40 نفر ديگر زخمي شدند.

براساس اين گزارش، شمار تلفات نيروهاي آمريكايي درنخستين حادثه سرنگوني هليكوپترارتش آمريكا كه در فرودگاه بين المللي شهر بغداد روي داد ، 13 نظامي آمريكايي كشته و دستكم 20 تن ديگر زخمي شدند.

به گفته الجزيره، اين يكي از بالاترين تعداد تلفات نيروهاي آمريكايي در يك روز از زمان اعلام پايان جنگ درعراق توسط "جرج بوش" رييس جمهوري آمريكا است. وي افزود : هليكوپترسرنگون شده درمنطقه فلوجه، حامل 39 نظامي آمريكايي درحال حركت به سوي فرودگاه بغداد بود كه هدف حمله قرار گرفت. خبرنگارالجزيره هم از بغداد گزارش داد: محلي كه اين هلي كوپترسرنگون شده منطقه "البوعيسي "درهفتاد كيلومتري غرب بغداد است .

هنوزچند ساعتي ازاظهارات مقامات نظامي آمريكا درباره بي ارزش بودن استراتژي مقاومت عراقي ها عليه نيروهاي آمريكايي نگذشته بود كه صبح امروز اولين خبر درباره سرنگوني چندمين هليكوپترحامل نظاميان آمريكايي در فرودگاه بين المللي شهر بغداد در تمام دنيا منتشر شد .

الجزيره افزود : فرودگاه ومحدوده اطراف آن درشهر بغداد كه پس از سقوط اين شهر به صورت منطقه ممنوعه براي عراقي ها درآمده بود شبيه به يك قلعه اي است كه تا به حال پاي هيچ كس به اين منطقه باز نشده است مگر سربازان آمريكايي .

درحالي كه نظاميان آمريكايي سراسيمه به سوي هليكوپترمي دويدند تا همقطاران خود را از داخل هلي كوپتر نجات دهند ناگهان با لاشه هليكوپتري مواجه شدند كه درحال سوختن بود .

سرنگوني هلي كوپتر" شنوك" آمريكايي زماني صورت گرفت كه مقامات نظامي آمريكا پيش از آن نسبت به وقوع افزايش آهنگ حملات در شهرهاي عراق ونيز احتمال حمله به هواپيماهاي آمريكايي هشدار داده بودند اما بروز چنين عملياتي براي نيروهاي آمريكايي در نوع خود بي نظير و بي سابقه و آنها را شگفت زده كرده است زيرا اين بار استراتژي مقاومت نيروي هوايي آمريكا را هدف قرار داده است .پيش از وقوع اين حادثه، حمله به هليكوپتر "بلاك هوك " آمريكايي ها در شهر تكريت بود كه به كشته شدن 5 نظامي آمريكايي منجرشد .

گفته مي شود هلي كوپتر بلاك هوك آمريكايي هدف گلوله خمپاره" آر. پي. جي " قرار گرفته است .درسپتامبر گذشته افراد ناشناس با موشك زمين به هوا يك هواپيماي نظامي آمريكا را در فرودگاه بين المللي شهر بغداد هدف قرار دادند اما آنها نتوانستند به هدف خود ضربه بزنند .

اصرار مقاومت عراقي براي رسيدن به هدف خود يعني سرنگون كردن هواپيماها و هليكوپترهاي آمريكايي تا حدود زيادي حركت و پرواز هواپيماهاي آمريكا را درفرودگاه شهر بغداد مختل كرده است و مانع ازاستقلال كامل نيروهاي اشغالگر آمريكايي بر كنترل اين ساختمان ها ومراكز مهم و حياتي درعراق شده است .

صرف نظر از ميزان خسارت وارده به نيروهاي آمريكايي وحمله به هليكوپترها و هواپيماهاي آمريكايي در عراق اين زنگ خطر و هشدار را براي مقامات نظامي آمريكايي به صدا در آورده كه مهاجمان توانايي اين را دارند درهركجا كه بخواهند به اهداف خود ضربه بزنند و اين اهداف تنها به هدف هاي زميني محدود نمي شود .