دومين نشست مديران استاني سازمان ملي جوانان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان ملي جوانان اعلام كرد: اين نشست 2 روزه با سخنراني حجت الاسلام حاج علي اكبري افتتاح شد و مديران نمايندگي هاي استاني سازمان ملي جوانان با معاونان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در آغازين روز اين نشست دو كارگروه متشكل از 12 نماينده جديدالانتصاب و 17 نماينده ديگر برگزار شد و هر يك از اين دو كارگروه در جلساتي 2 ساعته در مورد چالش هايي كه در معاونت هاي فرهنگي و اجتماعي و معاونت توسعه منابع انساني و امور مجلس وجود داشت به بحث و گفتگو نشستند.

بنابراين گزارش ، با توجه به اهميت موضوع اوقات فراغت جوانان ، جلسه اي با حضور معاون فرهنگي و اجتماعي ، تعاون توسعه منابع انساني و امور مجلس و معاون طرح و برنامه و هماهنگي دستگاه ها و با موضوع اوقات فراغت تشكيل شد.

بعدازظهر نخستين روز نشست 5 كارگروه با حضور معاونان و مديركل حوزه رياست روابط عمومي و امور بين الملل تشكيل شد و طي آن مديران نمايندگي هاي استاني نقطه نظرات خود را در ارتباط با موضوعات مرتبط با كارگروهها مطرح كردند.

طي دومين روز از اين نشست مخبران كارگروه هاي تشكيل شده نتايج جلسات خود را به اطلاع ديگر نمايندگان رسانند.

در اين راستا دكتر دستغيب ، مخبر كارگروه معاونت توسعه مديريت منابع انساني و امور مجلس ، حجت الاسلام آقاجاني ، مخبر كارگروه مطالعه و برنامه ريزي ، حجت بابايي ، مخبر كارگروه روابط عمومي و امور بين الملل و دكتر عصارنيا ، مخبر كارگروه معاونت فرهنگي و اجتماعي گزارش خود را ارايه كردند.

مراسم اختتاميه و جمع بندي اين نشست در حسينيه جماران و با سخنراني حجت الاسلام حاج علي اكبري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان برگزار شد.