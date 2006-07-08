زمان ثبت نام استخدام در آموزش و پروش استثنايي تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان آموزش و پرورش استثنايي اعلام كرد: آخرين مهلت ثبت نام داوطلبان نهم ارديبهشت 85 اعلام شده بود.

سازمان آموزش و پرورش استثنايي در نظر دارد از محل مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعداد 150 نفر از افراد واجد شرايط معلول ( سهميه 3 درصد معلولان) اعم از نيمه شنوا و ناشنوا ، نيمه بينا و نابينا و معلولين جسمي - حركتي را از طريق برگزاري آزمون علمي ، مصاحبه تخصصي و گزينش استخدام كند.

بر اساس اين گزارش ، افراد واجد شرايط در رشته هاي شغلي آموزگاري و دبيري دانش آموزان استثنايي، مشاور و مددكاري ، هنر آموزي ، و توان بخشي براي خدمت در استانها و مناطق تابعه استخدام مي شوند.

بنابراين گزارش ، متن كامل آگهي استخدام پيماني به همراه فرم ثبت نام در روزنامه هاي اطلاعات 15 تير و كيهان تاريخ 17 تير ماه درج شده است.