هيئت نمايندگي شوراي امنيت امروز وارد افغانستان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،اين هيئت بعد از ظهر امروز با عبد الله عبدالله وزير امور خارجه ، حامد كرزاي رئيس جمهور و معاونان وي و محمد قاسم فهيم وزير دفاع افغانستان ديدار و تحولات، آينده سياسي و فرآيند بازسازي اين كشور را مورد بحث قرار دادند .

در اين سفر اين هيئت روز سه شنبه به شهر هرات و روز چهارشنبه نيز به شهر مزار شريف در شمال افغانستان خواهند رفت و ضمن گفتگو با مسئولان محلي از نزديك با تحولات و شرايط اين شهرهاي مهم افغانستان آشنا خواهند شد .اعضاي هيئت اعزامي از سوي شوراي امنيت در جريان ديدار خود از افغانستان با مسئولان دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در افغانستان ، فرماندهان نيروهاي بين المللي ايساف و سفراي ايران و پاكستان ديدار خواهند كرد .

سفير آلمان در افغانستان پس از ورود اين هيئت گفت: اين هيئت تمايل دارد تا حمايت خود را از تلاشهاي حامد كرزاي براي اجراي توافقنامه هاي داخلي سال 2001 افغانستان ، تدوين قانون اساسي جديد و فراهم نمودن شرايط برگزاري انتخابات سراسري در سال 2004 اعلام كند .

وي ادامه داد: اين ديدار بار ديگر نشان دهنده حفظ اولويت مسائل افغانستان براي شوراي امنيت سازمان ملل متحد است و جامعه جهاني و شوراي امنيت از عمليات بازسازي افغانستان حمايت مي كنند .

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