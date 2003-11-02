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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۲۰:۴۰

هيئت نمايندگي شوراي امنيت امروز وارد افغانستان شد

يك هيئت نمايندگي از طرف شوراي امنيت سازمان ملل متحد امروز براي ديدار چهار روزه وارد افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،اين هيئت بعد از ظهر امروز  با عبد الله عبدالله وزير امور خارجه ، حامد كرزاي رئيس جمهور و معاونان وي و محمد قاسم فهيم وزير دفاع  افغانستان ديدار و  تحولات، آينده سياسي  و فرآيند بازسازي اين كشور را مورد بحث قرار دادند  .
در اين سفر اين هيئت روز سه شنبه به شهر هرات  و روز چهارشنبه نيز به شهر مزار شريف در  شمال افغانستان خواهند رفت و ضمن گفتگو با مسئولان محلي  از نزديك با تحولات و شرايط اين شهرهاي مهم افغانستان آشنا خواهند شد .اعضاي هيئت اعزامي از سوي شوراي امنيت در جريان ديدار خود از افغانستان با مسئولان دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در افغانستان ،  فرماندهان نيروهاي بين المللي ايساف و سفراي ايران و پاكستان ديدار خواهند كرد . 
سفير آلمان در افغانستان پس از ورود اين هيئت گفت: اين هيئت تمايل دارد تا حمايت خود را از تلاشهاي حامد كرزاي  براي اجراي توافقنامه هاي  داخلي سال 2001 افغانستان ، تدوين قانون اساسي جديد و فراهم نمودن شرايط برگزاري انتخابات سراسري در سال 2004 اعلام كند .  
وي ادامه داد: اين ديدار بار ديگر نشان دهنده حفظ  اولويت مسائل افغانستان براي  شوراي امنيت سازمان ملل متحد است و جامعه جهاني و شوراي امنيت از عمليات بازسازي  افغانستان حمايت مي كنند . 
کد مطلب 34979

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