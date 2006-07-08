راههاي ترويج اسلام به عنوان دين صلح بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام آنلاين ، ديزي خان، مدير اجرايي انجمن آمريكايي "پيشرفت مسلمانان" به عنوان يكي از برگزار كنندگان اين همايش گفت: برخي عرصه ها چالشهايي را براي مسلمانان فراهم كرده كه آزادي مدني، شهروندي و حقوق آنها به عنوان يك شهروند محسوب مي شود.

اين همايش تحت عنوان " رهبران مسلمان فردا"، از سوي انجمن آمريكايي پيشرفت مسلمانان و سازمان اقدامات مبتكرانه كوردوبا برگزار شد.

شركت كنندگان در اين همايش موضوعات حائز اهميتي چون ادغام مسلمانان در غرب، هويت اسلام، به حاشيه راندن مهاجران و سكولاريسم را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

در ميان چهره هاي مطرح و شناخته شده اين همايش مي توان به طارق رمضان، متفكر مسلمان سوئيسي و امام فيصل عبدالرئوف از سازمان اقدامات مبتكرانه كوردوبا اشاره كرد.

هدف از اين همايش ترويج اسلام به عنوان دين صلح و هماهنگي، رفع تنشها و ممانعت از تنشهاي آينده به واسطه شيوه هاي مسالمت آميز، گفتگوي برون ادياني و درون اديان و ارتقاء پيشرفت فكري جامعه جهاني از طريق سهيم شدن دانش بود.

امام عبدالفيصل رئوف اعتقاد دارد كه روابط غرب و مسلمانان مي تواند به سرعت بهبود يابد و اين امر مستلزم ترغيب مسلمانان جوانان است تا بتوانند در اشاره به عدم اعتماد غرب و مسلمانان نقش مؤثري ايفا كنند.

وي گفت: جوانان مسلمان بهاي اقدامات ناشايست عده اي جاهل را مي پردازند، اقدامات تروريستي كه به نام اسلام انجام شده به همان اندازه كه غرب را آزرده خاطر كرده به مسلمانان نيز صدمه زده است.

همايش كپنهاگ بحث درباره هويت اسلامي در جوامع غرب را نيز در برنامه كاري خود داشت .

نشست "رهبران فرداي مسلمانان" به منظور بهبود روابط غربيها با مسلمانان از 7 تا 9 جولاي( 16 تا 18 تير) در دانمارك برگزار مي شود.