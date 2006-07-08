60 درصد متكديان جمع آوري شده معتاد و سابقه كيفري دارند

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد نجم الدين محمدي در نشست خبري جمع آوري و ساماندهي متكديان كه در خبرگزاري مهر برگزار شد ، افزود: با توجه به ضرورت كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران در خصوص متكديان جلسات مشتركي را با دستگاه هاي ذي ربط تشكيل داد و در نهايت طرح جمع آوري و ساماندهي متكديان از 22 ارديبهشت با همكاري شهرداري و نيروي انتظامي آغاز شد.

وي گفت: بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري ، شهرداري موظف شده مراكز موقت براي اين افراد ايجاد كند و متكديان را تحويل دستگاه هاي ذي ربط دهد.

محمدي ادامه داد: با تشكيل گشت مشترك جمع آوري متكديان توسط شهرداري و نيروي انتظامي مددكاران داخل گشت ها پس از تفكيك متكديان از يكديگر و تهيه گزارش از آنان ، اين افراد در مراكز نگهداري موقت مستقر مي شوند.

وي ادامه داد: هم اكنون براي نگهداري متكديان كودك دختر و پسر ، دو مركز نواب و ياسر بهزيستي و براي زنان نيز يك مركز و براي مردان نيز يك مركز در نظر گرفته شده است.

مديركل آسيب هاي اجتماعي بهزيستي گفت: البته قاضي ويژه براي متكديان حكم صادرمي كند و پس از آن افراد به مراكز نگهداري منتقل مي شوند. چنانچه متكدي جمع آوري شده معتاد باشد جهت بازپروري به مراكز ترك اعتياد و اگر اتباع خارجي باشد با حكم قاضي رد مرز شده و به كشور خود بازگردانده مي شود.

وي افزود: همچنين متكدياني كه از شهرستان ها به تهران آمده باشند نيز پس از جمع آوري به محل زندگي شهرستان خود بازگردانده خواهند شد.

محمدي افزود: متكدياني كه به مراكز نگهداري منتقل مي شوند علاوه بر اطلاعات فردي از آنها انگشت نگاري نيز به عمل آمده و به اداره تشخيص هويت ارجاع داده مي شود تا در صورت جمع آوري مجدد جرم متكديان نيز تشديد شود .

وي ادامه داد: اكثر متكدياني كه به دليل نياز به تكدي گري روي آورده اند پس از يك ماه به فردي شياد و بزهكار تبديل مي شود .

مديركل آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران از جمع آوري يك هزار و 187 متكدي طي اين مدت خبر داد و گفت: 860 نفر افراد جمع آوري شده مرد ، 238 نفر زن،36 كودك دختر و 53 كودك پسر بوده اند و 15 درصد از متكديان نيز تاكنون ترخيص شده اند وبراي 301 نفر از اين افراد نيز تاكنون به دليل عدم استعلام حكم صادر نشده است.

محمدي افزود: همچنين 132 نفر از متكديان جمع آوري شده نيز اتباع بيگانه پاكستاني و افغاني بوده اند كه رد مرز شده اند و از نظر رده سني نيز افراد متكدي زير 10 سال ، 64 نفر و بالاي 80 سال 33 نفر بوده اند.

وي با اشاره به اينكه 61 درصد متكيان جمع آوري شده شهرستاني بوده اند ، خاطر نشان كرد: از ميان 124 متكدي شهرستاني 51 نفر آنها به شهرخود بازگردانده شده اند و همچنين 55 متكدي نيز به سازمان بهزيستي تحويل داده شده است .

مديركل آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران تاكيد كرد: 153 نفر از متكديان جمع آوري شده به زندان قرچك ، 27 نفر به زندان قزل حصار و 25 نفر به زندان اوين منتقل شده اند.