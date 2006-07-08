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۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲

با استفاده از بازوي روباتيك :

محفظه بزرگ بار "لئوناردو" ديسكاوري به ايستگاه فضايي بين المللي ملحق شد

محفظه بزرگ بار "لئوناردو" ديسكاوري به ايستگاه فضايي بين المللي ملحق شد

فضانوردان شاتل فضايي "ديسكاوري" محفظه عظيم بار "لئوناردو" را با استفاده از بازوي روباتيك به ايستگاه فضايي بين المللي منتقل كردند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در بين وسايل ارسال شده به اين ايستگاه يك دوچرخه جديد براي ورزش، دستگاه مولد اكسيژن براي خدمه، دستگاه خنك كننده هواي كابين داخلي ايستگاه و يخچال مخصوص انجام آزمايشات علمي مشاهده مي شود.

اين براي اولين بار است كه ظرف 3 سال گذشته ايستگاه فضايي بين المللي 3 خدمه دارد. "توماس ريتر" فضانورد آژانس فضايي اروپا به "پاول وينگوگرادوف" و "جف ويليامز" كه يكصدمين روز ماندگاري خود در ايستگاه را جشن گرفتند، ملحق شد.

بازوهاي روباتيك و متحرك براي آزمايش ميزان خسارات احتمالي به كلاهك دماغه و بال ها مورد استفاده قرار گرفت.  

فضانوردان حين پياده روي سال گذشته براي جلوگيري از ايجاد هرگونه مشكلي به هنگام بازگشت، دو قطعه از درزگيرها را برچيدند.

کد مطلب 349834

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