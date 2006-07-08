تبريز ميزبان مسابقات كبدي قهرماني كشور شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد رضا مقصود لو رئيس فدراسيون كبدي با اشاره به مطالب فوق گفت : در اين دوره از مسابقات كه تحت عنوان سال پيامبر اعظم نامگذاري شده است تمامي تيمهاي شركت كننده از سراسر كشور براي كسب مقام قهرماني با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وي تصريح كرد : برگزاري مسابقات كبدي قهرماني جوانان ميدان خوبي براي نشان دادن توانايي نيروهاي جديد در اين رشته ورزشي است و اميدواريم با درخشش بازيكنان جوان در اين دوره از مسابقات شاهد حضور آنان در اردوهاي تيم ملي كبدي كشورمان باشيم .

رئيس فدراسيون كبدي خاطرنشان كرد : جوانان مي توانند پشتوانه خوبي براي ورزش كبدي در كشور باشند و قصد داريم با انجام چنين مسابقاتي زمينه گسترش اين رشته ورزشي را ايجاد كنيم.

مقصود لو افزود : تا كنون 15 تيم براي حضور در مسابقات كبدي قهرماني جوانان در تبريز اعلام آمادگي كردند و با نظارت دقيق بر اين مسابقات نفرات برتر را انتخاب خواهيم كرد تا با برنامه ريزي بر روي آنها بتوانيم پشتوانه محكمي براي كبدي كشور ايجاد كنيم.