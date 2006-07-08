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۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۴

با هدف بررسي آموزش و تحقيقات در فضاهاي زير زميني :

هفتمين كنفرانس ملي تونل در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

هفتمين كنفرانس ملي تونل در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

هفتمين كنفرانس ملي تونل 19 تا 22 تير ماه با حضور محققان و اساتيد دانشگاه ها در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، آموزش و تحقيقات، مباني مطالعاتي و تحليل و طراحي فضاهاي زيرزميني، روش هاي اجرا و مديريت و امور قراردادي، فضاهاي زيرزميني خاص، معماري در فضاهاي زيرزميني، بازسازي و تعمير و نگهداري، نقشه برداري و ژئودزي، تأسيسات در فضاهاي زير زميني و ايمني و بهداشت از محورهاي هفتمين كنفرانس ملي تونل ايران است.

سخنراني رسمي، ارائه مقالات، نمايشگاه تخصصي، كارگاه هاي آموزشي تخصصي و بازديدهاي علمي از برنامه هاي هفتمين كنفرانس ملي تونل است.

سخنراني هاي رسمي هفتمين كنفرانس ملي تونل با موضوعات سياست هاي كشور در استفاده از فضاهاي زيرزميني و صنايع مربوطه، آخرين فناوري در سطح بين المللي و چسم انداز صنعت تونلسازي در هفتمين كنفرانس ملي تونل انجام مي گيرد.

مقالات اين همايش در دو كلاس علمي پژوهشي و علمي كاربردي ارائه مي شود و كارگاه هاي آموزشي تخصصي با موضوعات روش هاي تحليل و طراحي، روش هاي اجرايي، مديريت نگهداري از فضاهاي زيرزميني، مسائل قراردادي و معرفي نرم افزارها و IT برگزار مي شود.

شركت كنندگان در اين همايش از طرح هاي فضاهاي زير زميني شهري و خرج از شهر تهران بازديد مي كنند.

کد مطلب 349875

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