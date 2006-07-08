هفتمين كنفرانس ملي تونل در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، آموزش و تحقيقات، مباني مطالعاتي و تحليل و طراحي فضاهاي زيرزميني، روش هاي اجرا و مديريت و امور قراردادي، فضاهاي زيرزميني خاص، معماري در فضاهاي زيرزميني، بازسازي و تعمير و نگهداري، نقشه برداري و ژئودزي، تأسيسات در فضاهاي زير زميني و ايمني و بهداشت از محورهاي هفتمين كنفرانس ملي تونل ايران است.

سخنراني رسمي، ارائه مقالات، نمايشگاه تخصصي، كارگاه هاي آموزشي تخصصي و بازديدهاي علمي از برنامه هاي هفتمين كنفرانس ملي تونل است.

سخنراني هاي رسمي هفتمين كنفرانس ملي تونل با موضوعات سياست هاي كشور در استفاده از فضاهاي زيرزميني و صنايع مربوطه، آخرين فناوري در سطح بين المللي و چسم انداز صنعت تونلسازي در هفتمين كنفرانس ملي تونل انجام مي گيرد.

مقالات اين همايش در دو كلاس علمي پژوهشي و علمي كاربردي ارائه مي شود و كارگاه هاي آموزشي تخصصي با موضوعات روش هاي تحليل و طراحي، روش هاي اجرايي، مديريت نگهداري از فضاهاي زيرزميني، مسائل قراردادي و معرفي نرم افزارها و IT برگزار مي شود.

شركت كنندگان در اين همايش از طرح هاي فضاهاي زير زميني شهري و خرج از شهر تهران بازديد مي كنند.