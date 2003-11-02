همسايگان عراق در دمشق بدون حضور نماينده عراق تصميم گرفتند

به گزارش خبرگزاري مهر اين نشست دو روزه اولين نشست از اين دست بعد از سقوط رژيم صدام است وزيران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق هنگامي كه به قصد بررسي راههاي ‌ايجاد ثبات و امنيت عراق در دمشق گرد آمدند ، هيچگاه انتظار نداشتند وزيرامور خارجه عراق كه منصوب شورايي حكومتي و موقت است با اظهاراتي غافلگيرانه دعوت رسمي وزيران خارجه شش كشور مهم خاورميانه را براي حضور در دمشق رد كند آنهم براي شركت در نشستي كه با هدف كمك به عراق برگزار شده است .

اگر آنان كوچكترين احتمالي در اين باره در ذهن خود متصور بودند هيچگاه با ان شتابزدگي هوشيار زيباري را فرا نمي خواندند تا زمينه را براي بدست گرفتن ابتكار عمل به او بدهند . هوشيار زيباري عصر شنبه در يك نشست خبري خواهان دعوت رسمي و صريح خود شد زيباري تاكيد كرد انگونه كه شايسته يك وزير امور خارجه است بايد به دمشق دعوت شود . زيباري با زيركي ناخوانا بودن و گنگ بودن متن دعوت نامه وزارت امور خارجه سوريه را بهانه قرار داد و از زير بار همراهي همسايگان شانه خالي كرد و پس از ان ساعتي بعد خبرگزاري فرانسه خبري به نقل از زيباري منتشر كرد مبني بر اينكه ديگر براي دعوت من دير است . امتناع زيباري از سفر به دمشق جداي از انكه نوعي تاكتيك سياسي بود از ناگفته هايي پشت پرده حكايت مي كرد سخناني كه گويي زيباري از بيان آن سر باز مي زد .



گذشته از دلايل پشت صحنه اين رويداد كه مي توان بسادگي آنها را برشمرد و حدس زد ، موضع گيري غير منتظره زيباري به يكباره به خبري مهم در رسانه هاي جهان تبديل شد و براي ساعاتي خبرها را تحت الشعاع قرار داد رويدادي ساده كه به يك وزير امور خارجه تازه كار فرصت داد تا با بهانه جويي و قهري سياسي از موضع قدرت با همتايان كهنه كار خويش سخن گويد.

آشكار است كه تعيين تكليف براي برقراري ثبات در عراق از سوي همسايگان چيزي نيست كه امريكا پس از هفت ماه لشگركشي خواهان آن باشد اما بررسي پيشينه اين رفتار سياسي نيز جالب است رفتاري كه با روحيه سياست مداران زيرك عراقي سازگار است .نطق هاي بي منطق سعيد الصحاف وزير اطلاع رساني صدام كه به دور از واقعيت ها تنها در پي بدست گرفتن جريان و بر نتافتن واقعيت ها بود و سياستمداران سالهاي گذشته عراق كه هيچگاه نشستن در كنار همتايان خود را در شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب به راحتي برنتافتند و تلاش كردند تا بارشته جدا بافته بودن ، سياستي متفاوت در پيش گيرند . اما امروز ديگر شرايط عراق متفاوت است زيرا با توجه به گرايش هاي قومي و سياسي موجود در اين كشور، بغداد به همكاري و همراهي با همسايگان ناگزير است . با اين حال اين رويداد ساده زنگ خطري براي همسايگان عراق است زيرا اين قهر سياسي از ناگفته هايي حكايت دارد كه طالباني انها را در دل نگاه نداشت و در اولين ساعتهاي نشستن بر كرسي رياست شوراي حكومتي موقت عراق انها را به زبان اورد .در ان هنگام كه هنوز يارانش از سرخوشي فرارسيدن زمان رياست او شادمان بودند... رهبر اتحاديه ميهني كردستان ،اظهارات فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه راكه گفته بود ، تنها استفاده كننده و سود برنده از اشغال عراق ، آمريكا، اسراييل و كردها هستند ، به باد انتقاد گرفت . طالباني افزود: سوري ها اولين كساني بودند كه از سرنگوني رژيم صدام و از توطئه هاي صدامي و تروريستي وي راحت شدند كويت نيز استفاده كرد ، ايران و تمام اعراب استفاده كردند . طالباني براي هريك از همسايگان منافعي را در عراق بر مي شمرد و ميگويد انان بدنبال منافع خود در عراقند و به انان توصيه مي كند تا بيشتر مواظب مرزهاي خود باشند به جاي آنكه به فكر اعزام نيرو به عراق وبرقراري امنيت در آن باشند .

همان حرفهايي كه زيباري نيز به زباني ديگر در نشست خبري اش براي سرباززدن از رفتن به دمشق مطرح كرد . سخنان طالباني در حقيقت گلايه اي از همسايگان بويژه سوريه بود .

نكته اي كه وزيران امور خارجه سوريه ، ايران، عربستان، تركيه ،اردن و كويت از ان غافل بودند و پيش از انكه از سياست مداران عراقي دلجويي كنند مرتكب اشتباه شده و انان رابراي شركت در نشست دمشق فراخواندند و اين نشانه هايي از اولين شكافهاي سياسي ميان عراق در تصرف امريكا با همسايگانش است كه زنگ خطري زودهنگام است كه مي تواند با واكنش صحيح همسايگان عراق به فرصتي دوباره تبديل شود .