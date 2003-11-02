انگليس : تروريستهاي خارجي و جنايات كاران در حملات اخير عراق دست دارند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، سر جرمي گرين استاك نماينده ويژه انگليس در عراق اندكي بعد از شليك به يك هليكوپتر آمريكايي كه منجر به كشته شدن سيزده نفر شد در گفتگويي با تلويزيون بي بي سي گفت : حمله به نظاميان آمريكا كار طرفداران صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق ، تروريستهاي خارجي كه از اتباع كشور هاي عربي مي باشند و تعدادي از جنايتكاراني است كه صدام انها را قبل از شروع در گيريها آزاد كرد . گرين استاك با اشاره به اين مطلب كه در عراق تركيب خطر ناكي از افراد مختلف وجود دارد خاطر نشان كرد :هم اكنون جو خطر ناكي در عراق حاكم است كه نمي گذارد كارها روال عادي خود را طي كند .

