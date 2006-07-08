افزايش صندلي هاي دانشگاه ها نيز سنجش داوطلبان را حذف نخواهد كرد / حذف كنكور تنها در كد رشته محل هايي كه مقبول جامعه نيست امكان پذير است

دكتر عبدالرسول پورعباس - رئيس سازمان سنجش آموزش كشو در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر به سابقه تحصيلي داوطلبان اشاره كرد و گفت : متاسفانه ما سوابق تحصيلي دانش آموزان را فراموش كرده ايم و گزينش تنها بر اساس آزمون صورت مي گيرد. اگر سوابق تحصيلي و برخي آزمون هاي معيار و آزمون هاي استعداد ملاك قرار داده شوند به شكل صحيح سنجش و پذيرش صورت خواهد گرفت.

وي به مشكلات فرهنگي انتخاب رشته داوطلبان اشاره كرد و گفت: متاسفانه در شرايط كنوني جامعه مواردي مانند القائات خانواده ها و جامعه وجود دارد كه داوطلب را مجبور به انتخاب رشته اي خاص مي كند. يكي از مسئوليت هاي سازمان سنجش اين است كه به شيوه هاي علمي استعدادها را به سمت نيازهاي جامعه سوق دهد. در واقع سياست دولت اين است كه در سال هاي آتي استعدادها را به سمت نياز هدايت كند.

به گزارش مهر، دكتر پورعباس در زمينه حذف آزمون هاي سراسري گفت: ما نبايد بحث كنكور را با سنجش يكسان تصور كنيم. يك بخشي از سنجش توسط كنكور صورت مي گيرد و در واقع سنجش همان كنكور نخواهد بود. سازمان سنجش ميزان دانايي داوطلبان را بايد اندازه گيري كند و بر اساس آن پذيرش را صورت دهد. اگر تعداد صندلي هاي دانشگاه ها برابر يا بيشتر از تعداد داوطلبان باشد باز هم نمي تواند سنجش را حذف كرد.

وي تاكيد كرد: به عنوان مثال دانشگاه صنعتي شريف با ظرفيت محدود خود متقاضيان بسياري دارد كه خواستار تحصيل در اين مركز آكادميك هستند بنابراين بايد سنجش صورت گيرد تا توزيع دانشجو در كد رشته محل ها بر اساس شايستگي هاي علمي داوطلب صورت گيرد.

رئيس سازمان سنجش با تاكيد بر اينكه سنجش دانشجو حذف نخواهد شد گفت: ما به سمت كم رنگ كردن آزمون ها حركت مي كنيم. سوابق تحصيلي، آزمون هاي معيار و آزمون هاي استعداد مي تواند نقش آزمون ها را كم رنگ سازد. البته پذيرش در برخي كد رشته محل هايي كه مقبول جامعه نيست يا علاقه در آنها كمتر است مي تواند بدون آزمون صورت گيرد مثل رشته هاي دوره كارداني كه متقاضيان مي توانند بر اساس علايق خود بدون كنكور وارد دانشگاه شوند. اما براي رشته هاي مطلوب جامعه كه دولت براي آنها هزينه پرداخت مي كند هرگز حذف سنجش نخواهيم داشت.