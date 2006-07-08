رماني از يوكيو ميشيما به زودي منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، آواي امواج در ژاپن با عنوان شيوساي (shiosai) منتشر و در سال 1954 موفق به دريافت جايزه ادبي شينچوشا شده است.

رمان داستان عاشقانه ساده و پرشوري دارد كه در جزيره كوچك يوتاجيما اتفاق مي افتد. داستان با زبان و پرداختي ساده و كاملا واقع گرا علاوه بر روايت رمانس عاشقانه خود تصويري دقيق از آداب و رسوم و حال و هواي حاكم بر ژاپن و سنت هاي اين كشور به دست مي دهد.

يوكيو ميشيما در ايران چندان شناخته شده نيست. او در سال 1935 در توكيو متولد شد و اولين رمانش را در سال 1948 با عنوان " اعترافات يك نقاب " منتشر كرد. از او چندين رمان، نمايشنامه و نزديك پنجاه داستان كوتاه برجا مانده است.

در سال 1985 دو فيلمساز برجسته هاليوود جورج لوكاس و فرانسيس فورد كاپولا فيلمي با نام " ميشيما : يك زندگي در چهار فصل " درباره زندگي، مرگ و نبوغ اين نويسنده ژاپني توليد كردند.

لازم به گفتن است يوكيو ميشيما در 25 نوامبر 1970 در اعتراض به شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر ژاپن به شيوه آئيني خودكشي كرد. وي صبح همان روز آ خرين جلد از چهارگانه اش را با عنوان " درياي حاصلخيزي " به ناشر سپرده بود.

" آواي امواج " هم اينك توسط فرناز حائري در دست ترجمه است. اين اثر را نشر قطره منتشر خواهد كرد.