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۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۷

نماينده مردم تهران خواستار شد:

توزيع نيروهاي جوان در 8 هزار جايگاه شغلي

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: در راستاي غني سازي اوقات فراغت ، بايد نيرو و فعاليت جوانان در 8 هزار جايگاه شغلي توزيع شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، احمد احمدي افزود: نبايد گذران اوقات فراغت جوانان را تنها به حضور در كلاس هاي آموزشي و نظري محدود كرد ، زيرا سوق دادن بيش از حد جوانان به آموزش ، موجب كناره گيري آنان از فعاليت هاي آموزشي شده و در برنامه هاي عقيدتي مانند قرآن و دعا براي آنان ايجاد يكنواختي خواهد كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ، راهكار عدم ايجاد چنين يكنواختي در گذاران اوقات فراغت را جذب جوانان در مشاغل موجود دانست و تصريح كرد: با توجه به اين كه هم اكنون هشت هزار شغل فعال در كشور داريم بايد زمينه هاي مشاركت فعال جوانان در اين مشاغل را فراهم كرد كه برگزاري اردوهاي هجرت مي تواند از جمله اين اقدامات باشد.

وي علاوه بر غني سازي اوقات فراغت ، يادگيري و مهارت آموزي مشاغل مختلف را از جمله مزاياي اين اقدام براي جوانان برشمرد و اضافه كرد: با اين اقدام همچنين زمينه بهره وري از نيروهاي انساني جوان و بانشاط و پيشرفت كشور در تمامي عرصه ها فراهم خواهد شد.

احمدي با اشاره به برگزاري فعال اردوهاي بسيج سازندگي ، عنوان كرد: اين اردوها بايد زمينه مشاركت بانوان در هنرهاي دستي مانند گلدوزي ، قاليبافي و مشاركت فني پسران در زمينه هاي فني و تخصصي خودشان را فراهم كند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از احتمال افزايش بودجه اوقات فراغت جوانان در متمم بودجه سال جاري خبر داد و تصريح كرد: در غير اين صورت بودجه غني سازي اوقات فراغت در سال 86 قابل افزايش خواهد بود.

کد مطلب 349933

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