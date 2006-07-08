شاخص كل 8/5 واحد رشد كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، درپايان معاملات امروز بورس تهران شاخص كل 8/5 واحد افزايش يافت و به رقم 9 هزار و 601 واحد رسيد.

شاخص تالار اصلي نيز 45/4 واحد رشد كرد و به رقم 9 هزار و 411 واحد رسيد. شاخص تالار فرعي هم در پايان معاملات امروز افزايش يافت و 7/9 واحد رشد كرد و به رقم 9 هزار و 546 واحد رسيد.

شاخص صنعت نيز امروز بيش از 5 احد افزايش يافت و به رقم 7 هزار و 583 واحد رسيد. شاخص بازده نقدي و قيمت هم 27 واحد رشد كرد و رقم 27 هزار و 852 واحد را به خود ديد. اما شاخص مالي در پايان معاملات ديروز افت كرد و 6 واحد كم شد.

به گزارش مهر، در پايان داد و ستدهاي روز جاري بورس تهران 15 ميليون و 162 هزار و 315 سهم و حق تقدم به ارزش 55 ميليارد و 73 ميليون و 252 هزار و 910 ريال مبادله شد.

بيشترين افزايش قيمت در معاملات امروز مربوط به حق تقدم عمران و توسعه فارس بود كه 86/3 درصد رشد داشت و توليد مواد اوليه داروپخش ، توليد سموم علف كش، ذخال سنگ نگين طبس هر كدام با 2 درصد افزايش و داروسازي اكسير و صنايع جوشكاب يزد هر كدام با 99/1 درصد افزايش در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

بيشترين كاهش قيمت هم در معاملات روز جاري مربوط به صنايع مس شهيد باهنر بود كه 27/10 درصد كاهش يافت و حق تقدم سرمايه گذاري صنعت نفت با 4/3 درصد كاهش و فولاد كاويان با 99/1 درصد كاهش در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

بيشترين تقاضاي خريد در معاملات امروز به ترتيب براي شركت هاي پتروشيمي خارك، داروسازي زهراوي و سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات بود و بيشترين تقاضاي فروش نيز به ترتيب مربوط به شركت هاي سرمايه گذاري غدير ، سرمايه گذاري بهمن و گروه بهمن بوده است.

بيشترين تعداد خريدار در معاملات ديروز مربوط به شركت ايران خودرو بود كه 214 خريدار داشت و حدود يك ميليون و هشتصد هزار سهم آن نيز مبادله شد.