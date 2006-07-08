همايش "حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر در اين همايش كه همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا(س) برگزار مي شود، جمع كثيري از متفكران، انديشمندان و شخصيتهاي برجسته علمي و فرهنگي از 25 كشور جهان شركت خواهند داشت .

مقام و جايگاه زن در نظام خلقت، حقوق و مسئوليتهاي فردي زن، حقوق و مسئوليتهاي زن در خانواده، تشكيل و تحكيم خانواده، حقوق و مسئوليتهاي مادي و معنوي زن در حمايت از مسئوليتهاي مادي، حقوق و مسئوليتهاي اجتماعي و بين الملي، شيوه هاي تأثيرگذاري جهاني زنان مسلمان و توسعه فراگير و مستمر زنان بر پايه ارزشهاي مذهبي و اخلاقي از موضوعات پيش بيني شده براي اين همايش است .

حقوق و مسئوليتهاي سياسي زن در عرصه هاي ملي و بين المللي در رابطه با مسلمانان ساير كشورها، حقوق انساني زن با توجه به مواد اعلاميه اسلامي حقوق بشر و تفاوت آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر و تحليل علل و مباني مشكلات عمده زنان در كشورهاي مدرن در جهان معاصر و چالشهاي پيش رو از ديگر موضوعات مورد بحث در همايش "حقوق و مسئوليتهاي زن د نظام اسلامي" است .

نخستين همايش بين المللي "حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي" از سوي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، مركز امور زنان و خانواده و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان طي دو روز در تهران برگزار خواهد شد .