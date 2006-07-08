وزير خارجه بحرين وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، شيخ خالد بن محمد آل خليفه وزير امور خارجه بحرين ظهر امروز شنبه براي حضور در نشست وزيران خارجه كشورهاي همسايه عراق وارد تهران شد.

دراين نشست همچنين عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب و اكمل الدين احسان اغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي و همچنين اشرف قاضي نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل متحد در امورعراق به ايران آمده اند.

قرار است در خلال اين نشست در مورد اوضاع كنوني و همچنين آخرين تحولات عراق و نقش كشورهاي همسايه در كمك به دولت عراق براي انجام وظائفش براي برقراري امنيت و ثبات و همچنين بازسازي آن بحث و تبادل نظر شود.