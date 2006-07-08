اختصاص 2 درصد به مناطق نفت خيز حق طبيعي مردم اين مناطق است/ نمايندگان به لايحه دولت راي دهند

حميدر ضا حاجي بابايي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه مردمان مناطق نفت خيز داراي مشكلات فراواني از جمله امكانات رفاهي و بهداشتي به دليل اكتشافات نفتي و گازي هستند، نمايندگان مجلس مي توانند با نگاه مثبت خود به اين لايحه و تصويب آن گامي مهم در جهت رفاه ساكنان اين مناطق بردارند.

وي افزود: اين حق تمامي ساكنين مناطق نفتي خيز است كه بتوانند همچون ديگر هموطنان خود در رفاه اجتماعي و اقتصادي قرار گيرند، زيرا اين مناطق علاو بر مناطق محروم از مناطق مرزي كشور نيز به حساب مي آيد.

اين عضو هيات رئيسه مجلس خاطر نشان كرد: اختصاص 2 درصد از درآمد فروش نفت، به مناطق نفت خيزحق طبيعي ساكنين اين مناطق براي به دست آوردن امكانات رفاهي و اجتماعي است كه دولت به آنان اختصاص داده است.