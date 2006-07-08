4 بند ديگر از سياست هاي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به تصويب رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در جلسه صبح امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست هاشمي رفسنجاني و با حضور وزرا، كارشناسان، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، سازمان زندانها و نيروي انتظامي برگزار شده 4 بند ديگر ازسياستهاي كلي تشديد مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به تصويب رسيد.

اتخاذ تدابير مناسب جهت جرم انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پيش سازهاي آنها جز در موارد صنعتي ، علمي ، پزشكي و برنامه هاي مصوب درمان و كاهش آسيب، ايجاد گسترش امكانات عمومي تشخيص ، درمان ، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جايگزين بطور موثر ،جامع و فراگيربا هدف: 1- درمان و بازتواني مصرف كنندگان 2-كاهش آسيب ها 3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پر خطر 4- قطع ارتباط ميان مصرف كننده و قاچاقچي از مصوبات جلسه امروز مجمع به حساب مي آيد.

همچنين اتخاذ تدابير لازم براي زمينه سازي حمايت هاي اجتماعي و حقوقي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روانگردان در زمينه اشتغال ، اوقات فراغت ، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده هاي آنها ونيز فراهم نمودن امكانات ، خدمات درماني و نيازهاي حمايتي افراد مذكور، تقويت و ارتقا ديپلماسي منطقه اي و بين المللي مرتبط با مواد مخدر با:1- هدفمند نمودن مناسبات 2- اهتمام جدي در دفع تهديدات و تبديل آنها به فرصت ها3- مشاركت فعال در تصميم سازي ها، تصميم گيريها و اقدامات مربوط 4- بهره برداري از تجارب و امكانات فني و پشتيباني و اقتصادي 5- فراهم نمودن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت غير قانوني مواد مخدر از بندهاي بود كه در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسد.

در ابتداي اين جلسه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط رهبر معظم انقلاب مراتب تشكر و قدرداني خود و اعضاي مجمع را از اين اقدام ابراز داشتند و اعلام كردند اجراي صحيح اين سياست ها و دستاوردهاي مهم آن مي تواند اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را به سمت خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت متحول كند.

بحث و بررسي در مورد تصويب ساير بندهاي باقي مانده از اين سياستها كلي تشديد مبارزه با مواد مخدر و روانگردان درجلسه آينده مجمع ادامه خواهد يافت.