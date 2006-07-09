جدول نمرات آزمون هاي ارتقا دستياري اعلام شد / عوامل اخراج از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در آزمون ارتقاء دستياري كه امسال به طور همزمان در دانشگاه هاي علوم پزشكي تربيت كننده دستيار تخصصي برگزار مي شود، مجموع نمرات از حالت ثابت به حالت شناور تغيير يافته است.

مجموع نمرات ارتقاء دستياران هر سال برابر 300 است و 50 درصد آن (150 نمره) به آزمون كتبي و 50 درصد (150 نمره ) به ارزيابي درون بخشي با توجه به ضوابط مربوطه اختصاص دارد.

هر دستيار براي ارتقاء به سال بالاتر بايد سه حداقل نمره را به ترتيب حداقل ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره كتبي و حداقل نمره كل را كسب كند و در غير اين صورت مردود يا مشروط شناخته مي شود.

يك دستيار تخصصي پزشكي در دوره هاي سه ساله تخصصي بايد براي ارتقاء از سال اول به دوم بايد حداقل نمره كتبي (نسبت به ملاك مقايسه) 40 درصد و حداقل ارزيابي درون بخشي (از 150) 90 كسب كند و حداقل نمره كل وي بر اساس مجموع دو نمره ذكر شده به علاوه 30 محاسبه مي شود. براي ارتقاء از سال دوم به سوم تنها تغيير درصد حداقل نمره كتبي است كه بايد 50 درصد آن نمره باشد.

همچنين يك دستيار تخصصي پزشكي در دوره هاي چهار ساله تخصصي بايد براي ارتقاء از سال اول به دوم بايد حداقل نمره كتبي ( نسبت به ملاك مقايسه) 40 درصد، براي ارتقاء از سال دوم به سوم حداقل نمره كتبي 46 درصد و براي ارتقاء از سال سوم به چهارم حداقل نمره كتبي 53 درصد كسب كند و حداقل ارزيابي درون بخشي براي تمام اين سال هاي ارتقاء (از 150) 90 است و حداقل نمره كل وي بر اساس مجموع دو نمره ذكر شده به علاوه 30 محاسبه مي شود.

ميانگين نمره 20 درصد شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه بالاترين نمرات را كسب كرده اند، ملاك مقايسه محسوب مي شود

ملاك تعيين نمره يك دستيار تخصصي پزشكي در دوره هاي پنج ساله تخصصي بايد براي ارتقاء از سال اول به دوم بايد حداقل نمره كتبي ( نسبت به ملاك مقايسه) 40 درصد، براي ارتقاء از سال دوم به سوم حداقل نمره كتبي 46 درصد، براي ارتقاء از سال سوم به چهارم حداقل نمره كتبي 53 درصد و براي ارتقاء از سال چهارم به پنجم حداقل نمره كتبي 56 درصد كسب كند و حداقل ارزيابي درون بخشي براي تمام اين سال هاي ارتقاء (از 150) 90 است و حداقل نمره كل وي بر اساس مجموع دو نمره ذكر شده به علاوه 30 محاسبه مي شود.

بنا بر مصوبه شصت و چهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ملاك مقايسه براي آزمون هاي ارتقاء به اين ترتيب است كه ميانگين نمره 20 درصد شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه بالاترين نمرات را كسب كرده اند، ملاك مقايسه محسوب مي شود.

دستياراني كه در طول دوران دستياري سه بار در امتحان ارتقاء مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي اخراج شده و همچنين دستياراني كه در امتحان ارتقاء سال اول به دوم دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي اخراج خواهند شد

چنانچه 20 درصد تعداد شركت كنندگان كمتر از يك نفر شود ملاك همان يك نفر محاسبه شود و در مواردي كه 20 درصد تعداد شركت كنندگان به صورت اعشاري دربيايد اگر كمتر از نيم باشد به سمت پائين و بالاتر و مساوي نيم به سمت بالاتر گرد شود.

دستياراني كه در طول دوران دستياري سه بار در امتحان ارتقاء مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي اخراج شده و همچنين دستياراني كه در امتحان ارتقاء سال اول به دوم دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي اخراج خواهند شد.

به گزارش مهر، آزمون ارتقاء دستياران تخصصي پزشكي در طول مدت زمان چهار سال تحصيل اين افراد طي سال هاي گذشته به صورت متمركز در وزارت بهداشت برگزار مي شد اما براي نخستين بار در سال 85 اين آزمون به جز براي دستياران سال آخر، توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي تربيت كننده دستيار تخصصي برگزار مي شود.