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۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۸

در اطلاعيه اي؛

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از ملت ايران در تظاهرات عليه رژيم صهيونيستي تقدير كرد

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي طي اطلاعيه اي از حضور گسترده، موثر و دشمن شكن ملت بزرگ ايران در تظاهرات سراسري عليه رژيم صهيونيستي اسرائيل تقدير و تشكر كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اطلاعيه آمده است: حضور چشمگير و با شكوه ملت خدا جو، غيرتمند و حق طلب ايران روز جمعه را به جايگاه اداي مسئوليت انساني و جلوه گا حريت و آزادگي مردم ايران اسلامي ساخت.

درادامه اين اطلاعيه آمده است: ملت مقاوم و مظلوم فلسطين همواره خود را در پرتو حمايت و پشتيباني ملت بزرگ ايران يافته است و هم اكنون كه پس از سالها  مقاومت و تقديم شهيدان بي شمار دولتي اسلامي تشكيل داده است نيز چشم اميد و توجهش به كشورهاي اسلامي و در راس آن ايران اسلامي بود كه اين تظاهرات مايه اصلي دلگرمي دولت و ملت فلسطين در مبارزه و مقاومت است.

چگونه مي توان از عهده تشكر ملت بزرگ ايران بر آمد كه نماينده جنبش اسلامي حماس كه مي توان او را هم نماينده دولت اسلامي و هم نماينده انتفاضه دانست درجمع پرشور و كم نظير مردم شريف تهران در ميدان فلسطين ضمن اعلام تشكر  دولت و ملت فلسطين حمايت مردم ايران را بسيار موثر و اتحاد مسلمين را مهمترين عامل موفقيت و پيروزي را نزديك معرفي كرد.

در پايان اين اطلاعيه امده است: شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از حضور پرشور و انقلابي مردم سراسر ايران تقدير و تشكر بعمل آورده و توفيق روز افزون  ملت بزرگ ايران را در پيمودن طريق حق و آزادگي و دفاع از مظلومين جهان بخصوص ملت مقاوم فلسطين از خداوند مسئلت نمايد.

کد مطلب 349971

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