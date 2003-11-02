اعتراض روزنامه نگاران مصري به اظهارات سفير آمريكا در قاهره

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اتحاديه روزنامه نگاران مصر با ارسال نامه اي به احمد ماهر وزير امور خارجه مصر از وي خواستند كه با احضار ديويد ولش سفير آمريكا در قاهره ، وي را از ادامه حملاتش به رسانه هاي محلي مصر بازدارد .
بنابر بيانيه اي كه اين اتحاديه صادر كرده است سفير آمريكا با دخالت در امور مطبوعات مصر ناقض قوانين ديپلماتيك است
همچنين اين اتحاديه از نويسندگان ، روشنفكران و روزنامه نگاران خواسته است كه از مصاحبه و تماس با سفير آمريكا خودداري كنند .گفتني است كه بيست اكتبر ديويد ولش سفير آمريكا در قاهره با انتقاد از روزنامه هاي مصري ، مقالات و بازتاب حمله استشهادي به رستوراني در حيفا را كه روزنامه مصري آنرا اقدامي شجاعانه خوانده بودند بسيار تاسف بار خواند .
اتحاديه روزنامه نگاران مصر ي امروز با تسليم اعتراضيه اي به وزارت امور خارجه مصر مراتب اعتراض خود را نسبت به اظهارات اهانت آميز سفير آمريكا در قاهره ابراز داشتند .
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اتحاديه روزنامه نگاران مصر با ارسال نامه اي به احمد ماهر وزير امور خارجه مصر از وي خواستند كه با احضار ديويد ولش سفير آمريكا در قاهره ، وي را از ادامه حملاتش به رسانه هاي محلي مصر بازدارد .
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