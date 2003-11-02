  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۲۱:۰۰

اعتراض روزنامه نگاران مصري به اظهارات سفير آمريكا در قاهره

اتحاديه روزنامه نگاران مصر ي امروز با تسليم اعتراضيه اي به وزارت امور خارجه مصر مراتب اعتراض خود را نسبت به اظهارات اهانت آميز سفير آمريكا در قاهره ابراز داشتند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اتحاديه روزنامه نگاران مصر با ارسال نامه اي به احمد ماهر وزير امور خارجه مصر از وي خواستند كه با احضار ديويد ولش سفير آمريكا در قاهره ، وي را از ادامه حملاتش به رسانه هاي محلي مصر بازدارد .
بنابر بيانيه اي كه اين اتحاديه صادر كرده است سفير آمريكا با دخالت در امور مطبوعات مصر ناقض قوانين ديپلماتيك است
همچنين اين اتحاديه از نويسندگان ، روشنفكران و روزنامه نگاران خواسته است كه از مصاحبه و تماس با سفير آمريكا خودداري كنند .گفتني است كه بيست اكتبر ديويد ولش سفير آمريكا در قاهره با انتقاد از روزنامه هاي مصري ، مقالات  و بازتاب حمله استشهادي به رستوراني در حيفا را كه روزنامه مصري آنرا اقدامي شجاعانه خوانده بودند بسيار تاسف بار خواند .

کد مطلب 35001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها