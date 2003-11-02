اعتراض روزنامه نگاران مصري به اظهارات سفير آمريكا در قاهره

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اتحاديه روزنامه نگاران مصر با ارسال نامه اي به احمد ماهر وزير امور خارجه مصر از وي خواستند كه با احضار ديويد ولش سفير آمريكا در قاهره ، وي را از ادامه حملاتش به رسانه هاي محلي مصر بازدارد .

بنابر بيانيه اي كه اين اتحاديه صادر كرده است سفير آمريكا با دخالت در امور مطبوعات مصر ناقض قوانين ديپلماتيك است

همچنين اين اتحاديه از نويسندگان ، روشنفكران و روزنامه نگاران خواسته است كه از مصاحبه و تماس با سفير آمريكا خودداري كنند .گفتني است كه بيست اكتبر ديويد ولش سفير آمريكا در قاهره با انتقاد از روزنامه هاي مصري ، مقالات و بازتاب حمله استشهادي به رستوراني در حيفا را كه روزنامه مصري آنرا اقدامي شجاعانه خوانده بودند بسيار تاسف بار خواند .