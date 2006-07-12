بوستان هاي ويژه بانوان در استان تهران احداث مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر كامران دانشجو امروز طي يك نشست خبري افزود: در اسلامشهر مكان احداث اين پارك تصويب و مراحل اجرايي آن آغاز شده است، همچنين در شهريار نيز 3 نقطه و در اوشان و فشم نيز نقاطي براي احداث اين پارك در نظر گرفته و تصويب شده است.

وي گفت: NGO هاي زنان بايد در امور مربوط به بانوان وارد شده و فعاليت داشته باشند و اين در حالي است كه 700 تشكل مردم نهاد در كشور وجود دارد كه متاسفانه نتايج مثبتي از آنها در خصوص بانوان به دست نيامده است.

دانشجو گفت: مدهاي لباس در كشور و نيز صحبت‌‏هاي مسوولان در سال‌‏هاي اخير وارداتي بود، به نحوي كه حتي در ابعاد فرهنگي نظير لباس و مد نيز واردات صورت گرفته است، در حالي كه استعدادهاي كافي در كشور وجود دارد، همانطور كه در حال حاضر با مراجعه به استعدادهاي داخلي ، دانشجويان و اساتيد اين الگوها در كشور توليد شده، ولي نياز به حمايت بيشتر دارد.

استاندار تهران گفت: هر تغييري تكامل نيست و بايد به سمت تغييري هدف ‌‏گيري شود كه در راستاي تكامل و كرامت انساني باشد و از سوي مردم نيز حمايت شود، تا بتوانيم مدل‌‏ها و مدهاي متفاوتي را ارائه كنيم.

وي يادآور شد: 3 برنامه اصلي در روز زن و هفته زن در نظر گرفته شده، به نحوي كه روز شنبه يك هزار و 425 خانواده شهيد در مصلي شهرري و آستان حضرت عبدالعظيم حضور خواهند يافت، ضمن اينكه به قيد قرعه 5 نفر از خانواده‌‏هاي شهدا، هديه سفر حج عمره دريافت مي‌‏كنند.

دانشجو گفت: حضور 12 هزار ورزشكار زن در استاديوم آزادي از ساير مراسم هفته زن است كه در اين مراسم، وزير كشور و رييس سازمان تربيت بدني نيز حضور خواهند داشت و به 3 نفر از ورزشكاران زن نمونه، هديه سفر حج عمره اعطا مي شود.

وي يادآور شد: جشنواره زنان سرزمين من 25 تيرماه افتتاح خواهد شد كه بحث اصلي آن نشان دادن توانايي‌‏هاي بانوان ايراني است.

دكتر دانشجو گفت: دبيرخانه جشنواره زنان سرزمين من دايمي خواهد بود و برنامه‌‏ ريزيهايي براي سال آتي صورت مي‌‏گيرد.

وي افزود: اين جشنواره براي اولين بار برگزار مي‌‏شود و در آن نمايش زنده لباسها صورت مي ‌‏گيرد.

براساس اين گزارش ، جشنواره زنان سرزمين من 25 تيرماه در ساعت 14 افتتاح شده و به مدت 6 روز، در محل مركز آفرينش‌‏هاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

