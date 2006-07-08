رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين در گفتگو با مهر: مساجد نقش مؤثري در رشد فرهنگي و معنوي جامعه دارند

حجت الاسلام علي اكبر عزيزخاني رئيس سازمان تبليغات اسلامي قزوين در گفتگو با خبرنگار مهر با تأكيد بر نقش مهم مساجد، گفت: مساجد نقش مؤثري در ارائه آگاهيهاي لازم و اطلاع رساني به مردم را به عهده دارند، با بهره و استفاده از اين مكان مقدس مي توان فضايي مناسب در راستاي اهداف جامعه ايجاد كرد.

وي به نقش مساجد در زمان انقلاب اشاره كرد و اظهار داشت: فعاليتهاي علمي، ديني و فرهنگي كه در مساجد در زمان انقلاب انجام شد، نه تنها در حدوث انقلاب اسلامي ايران نقشي اساسي داشت بلكه در ماندگاري و بقاي آن نيز بسيار مهم بوده است.

حجت الاسلام عزيزخاني تصريح كرد: با توجه به اينكه مسجد مكاني مقدس به شمار مي رود، به عنوان نهادي اجتماعي كاركردهاي بسياري در عرصه هاي مختلفي چون مسائل سياسي، اجتماعي، ديني، فرهنگي و تربيتي در جامعه دارد.

رئيس سازمان تبليغات استان قزوين در ادامه افزود: كساني كه با مساجد در ارتباط هستند و به اين مكان مقدس براي انجام فرايض الهي مي آيند داراي اعتقاداتي عميق و جهت گيريهايي الهي هستند و مي توانند در راستاي فعاليتهاي خود گامهاي اساسي بردارند.

وي گفت: اين مراكز بايد مورد توجه قرار گيرند تا جذابيتهاي بسياري را براي همه مردم به ويژه براي جوانان ايفا كند، در واقع اگر نيازهاي علمي و فكري جوانان در مساجد فراهم شود تأثير بسيار مثبت فرهنگي و ديني در جامعه به دنبال دارند، از سوي ديگر فراهم آوردن بسترهاي مناسب، همگام با جهت گيريهاي جوانان با بيان احكام، قرائت قرآن، نماز جماعت منجر به تغذيه فكري، ديني، روحي و معنوي جوانان مي شود.

حجت الاسلام عزيزخاني تأكيد كرد: بايد طي قانونگذاريهايي كه در كشور صورت مي گيرد به اين نهاد و مركز اسلامي توجه شود تا خدمت رساني و كمك به مساجد جزء دستور كار مسئولان قرار گيرد.