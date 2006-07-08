ارتش اشغالگر قدس از شهر بيت لاهيا عقب نشست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي نظاميان رژيم صهيونيستي در تل آويو اعلام كرد : نيروهاي اسرائيلي از منطقه بيت لاهيا درشمال نوار غزه عقب نشيني كردند.

وي افزود : با اينكه نظاميان اسرائيلي ازمنطقه بيت لاهيا و منطقه صنعتي ايرز به عقب نشستند اما به عمليات نظامي خود در غرب گذرگاه كارني (المنطار) و شرق بيت حانون ادامه مي دهند.

سخنگوي ارتش اشغالگر قدس پيشتر گفته بود نظاميان اين رژيم به عمليات نظامي خود در منطقه صنعتي ايرز ادامه مي دهند.

ازسوي ديگر منابع امنيتي فلسطين گفتند: صبح امروز نظاميان رژيم صهيونيستي پس از نابودي كامل ساختار زيربنايي و تخريب منازل و زمين هاي كشاورزي فلسطينيان از كوي العطاطره و سلاطين و شهرك هاي صيونيست نشين سابق شهر بيت لاهيا در شمال نوار غزه خارج شدند.

اين منابع افزودند : نظاميان اسرائيلي در منطقه امنيتي ايجاد شده بين شمال نوار غزه و سرزمين هاي اشغالي موضع گرفتند.

حمله به مناطق فلسطيني نشين بويژه شهر بيت لاهيا هزاران توسط هزاران نظامي صهيونيست و با حمايت از تانكهاي زرهي و هواپيماهاي جنگنده صورت گرفت.

اين اولين حمله گسترده ارتش اشغالگر قدس از زمان خروج صهيونيستها از نوار غزه در10ماهه پيش است.