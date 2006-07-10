دبيركل انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت تعيين شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، "فرزاد رفيعيان" - نماينده انجمن علمي دانشجويي دانشكده فيزيك دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان دبيركل پنجمين دوره انجمن هاي علمي دانشجويي اين دانشگاه انتخاب شد.
پيش از اين "سالار بابايي" - دانشجوي ورودي سال 79 دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان دبيركل انجمن هاي علمي دانشجويي اين دانشگاه فعاليت مي كرد.
به گزارش مهر، مجمع عمومي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران شامل 13 عضو است كه به عنوان دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده هاي اين دانشگاه در اين مجمع حاضر مي شوند.
نظر شما