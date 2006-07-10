  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۸

دبيركل انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت تعيين شد

دبيركل انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت تعيين شد

دبيركل پنجمين دوره انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران با برگزاري انتخابات بين دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده هاي اين دانشگاه انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، "فرزاد رفيعيان" - نماينده انجمن علمي دانشجويي دانشكده فيزيك دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان دبيركل پنجمين دوره انجمن هاي علمي دانشجويي اين دانشگاه انتخاب شد.

پيش از اين "سالار بابايي" - دانشجوي ورودي سال 79 دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان دبيركل انجمن هاي علمي دانشجويي اين دانشگاه فعاليت مي كرد.

به گزارش مهر، مجمع عمومي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران شامل 13 عضو است كه به عنوان دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده هاي اين دانشگاه در اين مجمع حاضر مي شوند.   

کد مطلب 350087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها