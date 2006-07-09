دبير اسبق انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت مشمول يك ترم تعليق شد

"سالار بابايي" - دبيركل اسبق انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود: يك تيم 4 نفره دانشجويي جهت شركت در مسابقات روبوكاپ آلمان آماده شده بودند و تأييديه روبوكاپ هم اخذ شده بود. هزينه هاي اين سفر توسط تيم تامين شده بود و صرفا جهت اخذ مجوز خروج از كشور دانشگاه علم و صنعت بايد اقدام مي كرد.

وي اضافه كرد: دانشگاه علم و صنعت ايران هيچ گونه كمكي به تيم آماده اعزام به مسابقات بين المللي روبوكاپ نكرد و از اين جهت اصطكاك شديدي بين بنده و مسئولين دانشگاه ايجاد شد كه نتيجه آن احضار به كميته انضباطي و دريافت حكم تعليق به مدت يك ترم بود.

"بابايي" معتقد است: تيم روبوكاپ دانشگاه علم و صنعت ايران با توجه به سابقه مثبت و قابل قبول در سال هاي گذشته تيم ضعيفي نبوده است و اگر در مسابقات بين المللي روبوكاپ آلمان نيز شركت مي كردند موفقيتي ديگر براي اين دانشگاه مي آفريدند.

دبيركل اسبق انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: "تنها كاري كه از دانشگاه خواستيم اين بود كه مجوز خروج را صادر كند، ولي ..."



به گزارش مهر، دانشگاه علم و صنعت ايران در مسابقات بين المللي روبوكاپ كانادا (سال 84) صاحب دو مقام اولي و سومي، در مسابقات بين المللي روبوكاپ بمبئي (سال 83) صاحب رتبه دومي و از سال 80 به بعد صاحب 14مقام اول تا سوم در مسابقات داخلي و بين المللي روبوكاپ شده است.