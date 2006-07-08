تيم ملي جودو ايران فردا عازم فرانسه مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر"، اين اردو از روز 19 تيرماه به مدت يك هفته درشهرپاريس پايتخت فرانسه برگزارخواهد شد و تيم جودو كشورمان روز 25 تيرماه به تهران بازخواهد گشت.

اردوي آمادگي مشترك فرانسه به منظورآماده ساختن هرچه بهتر تيم ملي جودو ايران براي شركت در بازيهاي آسيايي 2006دوحه قطر در دستور كار فدراسيون جودو قرار گرفته است.

اسامي اعضاي تيم ملي جودو ايران اعزامي به اردوي آمادگي فرانسه از اين قرار است :



60 كيلوگرم : مسعود حاجي آخوندزاده از خراسان رضوي و وحيد سرلك از توابع تهران؛ 66 كيلوگرم : آرش ميراسماعيلي از لرستان؛ 73 كيلوگرم : ذكريا مرادي از تهران؛ 81 كيلوگرم : رضا چاه خندق از لرستان و ايرج اميرخاني از تهران؛ 90 كيلوگرم : حسين قمي از توابع تهران ؛ 100 كيلوگرم : عباس فلاح از خراسان شمالي ؛ به‌ اضافه 100كيلوگرم : سيد محمود ميران از تهران و محمدرضا رودكي از كرج.

همراهان : عليرضا اميني از تهران(مدير تيم‌هاي ملي جودو ايران و سرپرست تيم )، محمدرضا حاج يوسف زاده ( ازمازندران، سرمربي ) و مجيد زارعيان ( ازتهران مربي) .