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۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۲۰:۵۷

ده ها هزار مغربي در همبستگي با ملت فلسطين تظاهرات كردند

امروز ده ها هزار مغربي در همبستگي با ملت مظلوم فلسطين و محكوميت سياست تروريستي رژيم صهيونيستي و سكوت آمريكا و كشورهاي غربي درقبال كشتار شهروندان فلسطيني تظاهرات كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، دهها هزار مغربي اعم از گروهها و جريان هاي مختلف سياسي بيش از دوساعت به خيابانهاي رباط آمدند و شعارهايي را عليه چشم پوشي كشورهاي عربي از دفاع از مسئله فلسطين سردادند و حملات رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين و سياست دوگانه كشورهاي غربي درقبال اسرائيل را محكوم كردند.

خالد السفياني رئيس گروه كاري حمايت از عراق و فلسطين كه خواستار برگزاري اين تظاهرات بود گفت : شمار تظاهركنندگان بيش از 100 هزار نفر است اما يك مسئول امنيتي بلندپايه تعداد تظاهركنندگان را بيش از 50 هزار نفر تخمين زد.

سعد الدين العثماني دبير كل حزب عدالت و توسعه اسلامي ميانه رو گفت : اين پيامي به دولت هاي عربي است كه بايد به سكوت خود پايان دهند و براي مقابله و يا كاهش محاصره و فاجعه انساني درفلسطين اقدام كنند

بيش از 11 روز است كه مردم فلسطين آماج تهاجم وحشيانه ارتش اشغالگر قدس قرار گرفته است و همچنان سازمان هاي مدافع حقوق بشر و سازمان ملل درقبال به خاك و خون كشيده شدن بيش از40 شهروند فلسطيني كوچكترين حركتي از خود نشان ندادند بلكه صرفا خواستار آزادي نظامي صهيونيست شدند.

برخي از شركت كنندگان پرچم هاي فلسطين و مغرب و عكس هاي احمد ياسين رهبر روحاني جنبش حماس را با خود حمل مي كردندو شعارهايي عليه صهيونيست سردادند.

کد مطلب 350167

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