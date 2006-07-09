رضايت مجلس از عملكرد بانك مركزي

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از نشريه پيام بانك، حسين اسلامي نماينده مردم ساوه و رئيس كميته اقتصاد و فني عمران اصل نود مجلس ضمن ارسال نامه‌اي براي رئيس كل بانك مركزي و با ارسال نمودار مقايسه‌اي شكايات واصله به كميته اقتصادي و فني عمران اصل نود مجلس از بانك‌ها طي سال‌هاي 84-1383 از كاهش شكايات واصله در سال 84 خبر داد.

وي در اين نامه علت اين امر را نشان از نگاه مديريتي بانك مركزي در راستاي تكريم ارباب رجوع عنوان كرد و از درگاه ايزد متعال براي مجموعه بانك مركزي توفيق روز افزون مسئله كرد.

گفتني است، نشريه پيام بانك وابسته به بانك مركزي و مديرمسئول آن ابراهيم شيباني است.