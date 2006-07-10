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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۲

مهري شيرازي در گفتگو با مهر:

بازيگران بايد به طراح گريم اعتماد كنند

اگر ستارگان سينماي ما به كار طراح چهره‌پردازي فيلم اطمينان داشته باشند، قطعاً هر نوع گريمي را قبول مي‌كنند.

طراح چهره پردازي فيلم سينمايي "شام عروسي" در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره گريم امين حيايي و نيكي كريمي در اين فيلم گفت: "حيايي انتخاب اوليه ابراهيم وحيدزاده براي ايفاي نقش باهر بود و وي از من خواست با توجه به جواني بازيگرش در چهره او براي نزديك شدن به يك مرد پا به سن گذاشته تغييراتي بدهم. وقتي تهيه كننده و كارگردان نتيجه كار را ديدند باور نمي كردند گريم به اين خوبي از كار درآمده باشد."

مهري شيرازي در مورد مشكلي كه برخي چهرپردازان با ستاره ها دارند و اينكه آنها چندان مايل نيستند چهره شان به راحتي تغيير كند گفت: "اگر ستاره هاي سينماي ما به كار طراح چهره پردازي فيلم اطمينان داشته باشند، قطعاً به هر نوع گريمي تن در مي دهند. اما اگر اطمينان و هدف مشخصي از گريم وجود نداشته باشد بالطبع بازيگر چندان نمي تواند با نوع گريمش همراه باشد. خوشبختانه هم خانم نيكي كريمي و هم آقاي امين حيايي با كمال اطمينان با من در اين فيلم همكاري كردند."

وي در مورد تاثير گريم در موفقيت يك فيلم گفت: "قطعاً مي تواند تاثيرات زيادي داشته باشد. وقتي گريم در خدمت فيلمنامه و از همه مهم تر در خدمت كاراكتر بازيگر است، مي تواند تاثيرات عمده اي در ميزان موفقيت فيلم داشته باشد."

کد مطلب 350265

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