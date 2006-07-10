بازيگران بايد به طراح گريم اعتماد كنند

طراح چهره پردازي فيلم سينمايي "شام عروسي" در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره گريم امين حيايي و نيكي كريمي در اين فيلم گفت: "حيايي انتخاب اوليه ابراهيم وحيدزاده براي ايفاي نقش باهر بود و وي از من خواست با توجه به جواني بازيگرش در چهره او براي نزديك شدن به يك مرد پا به سن گذاشته تغييراتي بدهم. وقتي تهيه كننده و كارگردان نتيجه كار را ديدند باور نمي كردند گريم به اين خوبي از كار درآمده باشد."

مهري شيرازي در مورد مشكلي كه برخي چهرپردازان با ستاره ها دارند و اينكه آنها چندان مايل نيستند چهره شان به راحتي تغيير كند گفت: "اگر ستاره هاي سينماي ما به كار طراح چهره پردازي فيلم اطمينان داشته باشند، قطعاً به هر نوع گريمي تن در مي دهند. اما اگر اطمينان و هدف مشخصي از گريم وجود نداشته باشد بالطبع بازيگر چندان نمي تواند با نوع گريمش همراه باشد. خوشبختانه هم خانم نيكي كريمي و هم آقاي امين حيايي با كمال اطمينان با من در اين فيلم همكاري كردند."

وي در مورد تاثير گريم در موفقيت يك فيلم گفت: "قطعاً مي تواند تاثيرات زيادي داشته باشد. وقتي گريم در خدمت فيلمنامه و از همه مهم تر در خدمت كاراكتر بازيگر است، مي تواند تاثيرات عمده اي در ميزان موفقيت فيلم داشته باشد."