اسرائيلي ها منتظر برف سنگين زمستاني باشند / سكوت مدعيان حقوق بشر در برابر جنايات اسرائيل خجالت آور است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رئيس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني امروز مجلس، با اشاره به حملات وحشيانه اسرائيل در يكي دو هفته اخير در فلسطين، اظهار داشت: تا اندازه اي كار بر مردم مظلوم فلسطين سخت شده كه انتظار فاجعه اي انساني مي رود. رژيم صهيونيستي ملت فلسطين را نشانه گرفته و براي به زانو در آمدن حماس مردم را بمباران مي كند. البته اين حملات كه به جنون شباهت دارد از اسرائيل بعيد نيست.

"آنچه مهم است سكوت مجامع جهاني و كشورهاي غربي و تاييد آمريكاست كه نه تنها سكوت مي كنند بلكه از صدور بيانيه هم براي جلوگيري از اين حملات امتناع مي كنند."

وي اسارت يك سرباز اسرائيلي را بهانه اي بيش ندانست و گفت: آنها مسابقات جام جهاني را فرصت خوبي براي جلوگيري از آگاهي مردم در جهان دانستند و از اين فرصت استفاده كردند.

"مادام كه اين جنايات به دست اسرائيل صورت مي گيرد و آمريكايي ها آن را تاييد مي كنند همه ادعاهايشان در مورد دموكراسي و حقوق بشر باطل مي شود اين كارها ممكن است در كوتاه مدت لبخندي بر لب آنان بنشاند اما در دراز مدت به ضرر آنان است."

حداد عادل تصريح كرد: اسرائيلي ها كه اين حملات را باران تابستاني ناميده اند بايد منتظر برف سنگين زمستاني باشند كه بر سر آنان فرود خواهد آمد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: تا بي عدالتي در جهان است، صلحي هم وجود نخواهد داشت.

حداد عادل با بيان اينكه نماينده كليمي ها نيز اين اقدام را محكوم كرده است، گفت: در اين بيانيه آمده است، اين نوع اقدامات و نسل كشي به هيچ وجه با شرع حضرت موسي منطبق نيست.

وي به اقدام تروريستي در كوفه و كشته شدن چند تن از شهروندان ايراني گفت: ضمن محكوم كردن اين جنايات اعلام مي كنيم اين حركات بي ارزش و ضد انساني تاثيري در اراده ملت عراق و ايران ندارد و از ارادت و علاقه مردم ايران نسبت به پيامبر كم نخواهد شد و اين عشق و ارادت آنان به عتبات عاليات همچنان باقي است و با دادن قرباني اين عشق و علاقه كم نخواهد شد.

حداد عادل با اشاره به ابلاغ بند ج سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، اظهار داشت: از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون در كشور ما دو نظريه در باب فعاليت هاي اقتصادي در كشور ما وجود داشته كه هر نظريه طرفداراني خيرخواه كشور داشته است اين دو نظريه يكي در واقع بر اقتصاد متمركز در دست دولت تاكيد مي كرده و طرف مقابل ترجيح را در اين مي دانست كه فعاليت هاي اقتصادي به دست بخش خصوصي باشد.

وي با بيان اينكه مدت ها اين موضوع در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام بود افزود: مجمع نظر مشورتي خود را تقديم رهبري كرد. رهبري چند بخش آن را سال گذشته ابلاغ كردند و چند روز پيش بند (ج) را ابلاغ كردند بنابراين سياست هاي كلي اصل 44 در اختيار مجلس و ديگر قوا قرار گرفت.

حداد اين سياست را مهم خواند و گفت: آنها كه نگران از اقتصاد دولتي هستند استدلال هايي دارند كه مي گويند وقتي بنگاههاي اقتصادي توسط كساني كه حقوق بگير دولت هستند اداره شود ، نمي تواند رقابت داشته باشد چون نه بيمي از ضرر دارند و نه اميدي به سود دارند اما وقتي بنگاههاي اقتصادي دست مردم باشد انگيزه بيشتري براي رقابت جدي دارند.

رئيس مجلس تصريح كرد: آن دسته كه مخالف اين نظر هستند نگرانند كه مبادا رشد اقتصادي عدالت اجتماعي و اقتصادي را تحت الشعاع قرار دهد كه اين نظرات در بررسي ها هم مورد توجه مجمع تشخيص مصلحت و هم مورد توجه مقام معظم رهبري بوده و سعي شده ميان اين دو نظر توزن برقرار شود.

وي با بيان اينكه اگر قوانين لازم براي اجراي اين سياست ها تصويب نشود اين سياست ها به نتيجه نخواهد رسيد، خاطر نشان كرد: با توجه به جامعيت سياست هاي كلي مي توان اجماع خوبي بر سر قوانين مورد نياز كسب كرد و اين مي تواند زمينه اي براي افزايش كارآيي مجلس باشد.

حداد عادل در ادامه سخنان خود در گذشت همسر محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس تسليت گفته و افزود: عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا بودند. در گذشت ايشان براي جامعه الزهرا يك فقدان دردناك بود و براي اين مرحومه علو درجات را آرزومنديم.