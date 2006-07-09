امسال توليد چاي خشك 10 هزار تن افزايش خواهد يافت

عبدالغفار شجاع در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهربا مثبت خواندن شرايط چاي و چايكاري در سال جاري، افزود: امسال ميزان برگ سبز برداشت شده از باغات درمقايسه با سال گذشته از شرايط مناسب تري برخوردار بوده است، به طوريكه پيش بيني مي شود تا پايان سال حدود 150 تا 170 هزار تن برگ سبز از كشاورزي خريداري شود .

به گفته وي، ادامه روند خريد تضميني برگ سبز چاي از سوي دولت و نظارت و كنترل سازمان هاي مرتبط در امر خريد اين محصول (سازمان تعاون روستايي ، اتحاديه چايكاران و سازمان نظام مهندسي كشاورزي ) علاوه بر افزايش ميزان خريد برگ سبز چاي موجب بالابردن كيفيت برگ سبز توليدي در سال جاري شده است .

شجاع ميزان برگ سبز چاي خريداري شده را تا كنون (چاي بهاره ) 85 تا 90 هزار تن اعلام كرد و گفت: از اين ميزان، 35 درصد درجه يك بوده و با توجه به خشكسالي باغات چاي پيش بيني مي شود تا پايان فصل بهره برداري باغات چاي 150 تا 170 هزار تن برگ سبز از باغات چاي برداشت شود .

دبيرسازمان نظام مهندسي كشاورزي ، ميزان اعتبار مورد نياز تخصيص يافته شده براي خريد برگ سبز چاي درسال جاري را 20 ميليارد تومان اعلام و تاكيد كرد: تاكنون حدود 15 ميليارد تومان براي برگ سبز خريداري شده از كشاورزان پرداخت شده و اين در حالي است كه در صورت نياز دولت تا مبلغ 40 ميليارد تومان اعتبار براي خريد برگ سبز اختصاص خواهد داد .

وي در مورد چگونگي پرداخت پول چايكاران بابت خريد تضميني برگ سبز چاي ، تاكيد كرد: دولت سعي نموده پول كشاورزان به روز پرداخت شود، به طوريكه براي هر كشاورز يك شماره حساب داده شده است كه پس از درجه بندي برگ سبز خريداري شده توسط ناظران سازمان تعاون روستايي و تعيين قيمت ، پول مستقيما از طريق سازمان تعاون روستايي به كشاورزان پرداخت مي شود .

شجاع با اشاره به عملكرد 170 كارخانه فعال در زمينه فرآوري برگ سبز چاي ، افزود: هم اكنون كارخانه داران هر كيلو برگ درجه دو را كه قيمت واقعي آن 190 تومان تعيين شده، با سوبسيد دولتي و با قيمت 66.5 تومان و هر كيلو برگ درجه يك را نيز كه قيمت وا قعي آن 325 تومان تعيين شده، با سوبسيد دولتي و با قيمت 136 تومان از دولت خريداري مي كنند .

وي مشكل اصلي چاي و چايكاري كشور را در بازرگاني اين محصول دانست و گفت: اين در حالي است كه دولت بايد با همكاري اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي ، و با تعيين شرط واردات چاي به شرط خريد چاي داخلي ، مشكلات بازرگاني اين محصول را حل كند واردات قاچاق چاي را كاهش دهد .

شجاع با اشاره به اينكه 50 درصداز 220 هزار تن چاي سنواتي سال هاي گذشته ، از كيفيت خارج شده اند ، گفت: در صورت عدم ارائه راهكار مناسب براي چاي هاي خريداري شده از كشاورزان ، اين چاي ها نيز به چاي هاي سنواتي سال هاي گذشته اضافه خواهد شد .

دبير سازمان نظام مهندسي كشاورزي ، تاكيد كرد: البته سازمان تعاون روستايي در سال گذشته و با يك كار مناسب پس از عدم خريد چاي توليدي سال 84 در مناقصه ها ، به فروش 18 هزار تن چاي خشك به اتحاديه تعاوني روستايي اقدام كرد.