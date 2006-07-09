اولين جلسه كميته فني دفاتر خدمات مسافرتي تشكيل شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد مسعود منتخبي افزود: اين كميته با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بخش خصوصي تشكيل شده كه بر اساس مذاكرات به عمل آمده در اولين جلسه اين كميته سازماندهي چگونگي صدور مجوز ، رسيدگي به وضعيت دفاتري كه داراي تخلفات و شكايات تورگرداني بوده اند و راهكارهاي حمايتي از اين بخش در دستور كار قرار گرفت.

وي اظهار داشت: كميته فني بر اساس اساسنامه به صورت ماهيانه تشكيل مي گردد اما با توجه به نياز استان در حال حاضر هر دو هفته يكبار تشكيل جلسه خواهد داد كه ماحصل تشكيل اولين جلسه اين كميته تصويب تشكيل گروه مصاحبه جهت متقاضيان اخذ مجوز و تعليق فعاليت يك دفتر آن بوده است.