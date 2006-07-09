پاپ در اسپانياي ليبرال به شدت از ارزشهاي سنتي خانواده دفاع كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتد پرس، بنديكت شانزدهم در حضور نخست وزير اسپانيا خانواده را نهاد منحصر به فردي از ديدگاه الهي توصيف كرد.

پاپ ابراز اميدواري كرد بتواند شرح مفصلي از نقش محوري كليسا و جامعه را براي بناي خانواده بر اساس ازدواج ارائه دهد.

نخست وزير اسپانيا و بنديكت شانزدهم

مقامات دولت اسپانيا گفتگوهاي ميان پاپ و نخست وزير اين شور را بسيار دوستانه توصيف كرده و اظهار داشتند پاپ دولت اسپانيا را مورد انتقاد قرار نداد و آن دو موضوعاتي چون صلح، خانواده، مهاجرت، آينده اروپا و به ويژه وضعيت آفريقا را مورد بحث قرار دادند.

واتيكان نيز اعلام كرد در اين زمينه بيانيه اي صادر نخواهد كرد.

روابط بين دولت اسپانيا و مقر پاپ از زمان تصويب چنين قوانيني(ازدواج همجنس گرايان) كه از نظر واتيكان تهديدي به ارزشهاي خانواده بوده تيره شده و تصميم گيري براي برگزاري پنجمين همايش سالانه خانواده ها نيز چند هفته پيش از اول ماه ژوئيه (زمان برگزاري همايش) صورت گرفت.

سفر پاپ به اسپانيا سومين سفر بنديكت در دوران پاپي وي محسوب مي شود. سفر 26 ساعته پاپ به اسپانيا عصر امروز به پايان مي رسد .

سخنراني پاپ در همايش جهاني خانواده ها

اين سفر به منظور حضور و سخنراني پاپ در آخرين روزهاي همايش جهاني خانواده ها صورت گرفت، خانواده بنياني است كه واتيكان به ويژه پاپ آن را همواره مورد تأكيد قرارداده و هشدار داده اند كه بنيان خانواده به واسطه قانونگذاريهاي ليبرال چون ازدواج همجنسگرايان مورد تهديد قرار گرفته است.

اين قانون در اسپانيا، هلند، بلژيك و كانادا تصويب شده است.

بسياري از اسپانياييها طي سه دهه اخير از زمان سقوط ديكتاتوري ژنرال فرانسيسكو فرانس از كليسا فاصله گرفته اند. كمتر از يك نسل، اسپانيا مقر مردم غير روحاني كاتوليك بود، آمار نشان مي دهد 80 درصد از اسپانيايي ها هنوز خود را كاتوليك مي دانند، 42 درصد به خداوند ايمان دارند و 20 درصد در مراسم عشاي رباني حضور مي يابند.

ده ها هزار نفر براي خوش آمد گويي و استقبال از پاپ در شهر والنسيا حضور يافتند ، برگزار كنندگان همايش جهاني خانواده ها انتظار داشتند 5/1 ميليون نفر در مراسم عشاي رباني روز يكشنبه كه توسط پاپ برگزار مي شود حضور داشته باشند.

بنديكت هنگام ديدار از كليساي جامع قرن هفدهمي والنسيا با مخاطب قرار دادن اسقفها گفت كه از شكاف سكولار و ايجاد فاصله اين كشور با ريشه هاي مسيحيت آگاه بوده است و از اسقفهاي اسپانيا خواست روحيه ديني اين كشور را تقويت كنند.

پاپ در جمع خبرنگاران درباره ازدواج همجنسگرايان تصريح كرد: بر اساس ماهيت انسان زن و مرد براي يكديگر آفريده شده اند تا آينده بشريت تضمين شود، كليسا نمي تواند برخي از مسائل خاص را بپذيرد و از سوي ديگر مي خواهد مردم را ياري كرده، به آنها احترام بگذارد.

دولت زاپاترو همچنين فرآيند طلاق را براي زوجين تسهيل كرده و كلاسهاي ديني كه دولت محافظه كار پيشين تعيين كرده بود را از اين فرآيند حذف كرده است.

به نظر مي رسد عدم حضور نخست وزير اسپانيا در مراسم عشاي رباني پاپ كه امروز يكشنبه 18 تيرماه برگزار مي شود موجبات خشم واتيكان را فراهم كرده است، چرا كه سخنگوي واتيكان در اين رابطه گفت: واتيكان نبايد رهبران كشورها را به مراسم عشاي رباني دعوت كند.