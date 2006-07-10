اسرائيل از ربودن وزيران فلسطيني به عنوان اهرم فشار براي شكست حماس استفاده مي كند

ناجي صادق استاد دانشگاه غزه و الازهر مصر كه درحال حاضر در غزه به سر مي برد، در گفتگوي اينترنتي با خبرنگار بين الملل "مهر"، در پاسخ به سئوالي در مورد آخرين اطلاعات از وضعيت نوار غزه گفت:" ما در حال حاضر در غزه وضعيت سختي داريم و در اينجا هر لحظه شاهد شهادت هموطنان خود هستيم".

وي با بيان اينكه، "حملات اسرائيل متوقف نمي شود و همچنان ادامه دارد".درباره مسئله وزيران ربوده شده كابينه حماس و اهداف اسرائيل از ربودن اين افراد تاكيد كرد: " اسرائيل مي خواهد دولت حماس شكست بخورد و همچنين مي خواهد كنترل مسائل سياسي فلسطين را به دست بگيرد".



ناجي صادق افزود :"اسرائيل از اين موضوع (ربودن اسرا) به عنوان اهرم فشاري عليه دولت (اسماعيل هنيه) استفاده مي كند".

وي درباره اينكه، در چنين شرايطي وضعيت گروه هاي فلسطيني از جمله حماس و فتح چگونه است، پاسخ داد: "اختلافات همچنان بين اين دو گروه به قوت خود باقي است، اما همگان به اين باور رسيده اند كه خطر همه را تهديد مي كند".

دكتر صادق در ادامه اظهار داشت: "اختلافات بين حماس و فتح در نهايت حل نمي شود،زيرابه نظر من، اين اختلافات بنيادي و ايدئولوژيكي است".

اين استاد دانشگاه غزه كه براي تدريس در دانشگاه الازهر بين مصر و اراضي اشغالي رفت وآمد مي كند، درحال حاضر به علت بسته شدن گذرگاه ها نمي تواند به قاهره برود.