زبان فارسي ملاك ادبيات ملي شمرده نمي شود/ شعر مولانا ملي نيست

پروفسور سيدحسن امين در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : در مورد ادبيات دو نقطه نظر متفاوت وجود دارد. نظر اول ادبيات را امري خلاقه و آفرينشي و مرتبط با انسانيت انسان مي داند. بر اساس اين تعريف ادبيات در هر كشور و نژاد و جنسيتي يك امر انساني به شمار مي آيد كه جزو ادراكات مشترك بشري است.

وي ادامه داد : در اين نگاه نمي توان ادبيات را زنانه و مردانه يا غربي و شرقي و يا ملي و غيرملي دسته بندي كرد. نظر دوم بر اين محور استوار است كه به هر حال هر نويسنده و شاعري تحت تاثير زمان و مكان و وجدان جمعي سرزمين خودش قرار دارد و جهان را از نگاهي مشترك با جمعيتي خاص نظاره مي كند. ادبيات از اين منظر مي تواند با اشاعه آگاهي ملي در زمره ادبيات ملي جاي گيرد.

نويسنده كتاب " تحولات عصر پهلوي " تصريح كرد : فرض كامل ما در ادبيات ملي ابوالقاسم فردوسي است كه حب وطن، عشق به ايران و نام ايران را در شاهنامه بازتاب داده و اين مفاهيم را بيش از هر شاعر و نويسنده و اديب ديگر گسترش داده است.

امين اضافه كرد: او كاملا متفاوت از مولانا به وطن نگريسته است. در جهان مولانا هيچ تفاوتي ميان ايراني و عرب و ترك و ... وجود ندارد و تفاوتي بين انسان ها نيست. شعر مولانا به مفهوم nation و ناسيوناليسم نزديك نمي شود. توجه او به عالم ارواح است. درواقع در ادبيات عرفاني مصاديقي همچون " اين وطن مصر و عراق و شام نيست ... " و " هر كسي كو دور ماند از اصل خويش ..." مطرح است. بنابراين در ادبيات عرفاني بطور عام و در شعر مولانا بطور خاص جنبه هاي ملي و ناسيوناليستي وجود ندارد.

مصحح " ديوان حاج ملاهادي سبزواري " اضافه كرد : حتي شعر عرفاني ايراني بعضا ضد ملي هم هست. چرا كه در اين نگاه همه انسان ها و جهانيان و آسمان ها متعلق به روح بشرند و او سرانجام به جايي عزيمت خواهد كرد كه عالم ارواح و موطن واقعي اوست.

وي افزود : در چنين رويكردي عنب و انگور فرقي با هم نمي كنند. اصل اين است كه بشر سير مراتب روحي و معنوي را ادامه دهد تا از حوزه اقليمي خود و جغرافياي زيستي اش فراتر برود.

مدير نشريه ادبي حافظ تصريح كرد : ادبيات ملي جزوي از ادبيات خلاقه است كه به عالم واقع و خارج مي پردازد. از اين رو نفراتي چون عارف قزويني و ملك الشعراي بهار و فردوسي اگر شعر ملي سروده اند به خاطر نگاه آنها به جهان زميني است.

پروفسور حسن امين، ادبيات خلاقه را فاقد چارچوب و مرزبندي دانست و اضافه كرد: الزامي براي ملي نوشتن و ملي سرودن وجود ندارد زيرا اساسا الزام در ادبيات به مدح و ذم منجر مي شود. تعهد ادبيات به سياست يا امري خاص موضوعي ديگر است و ادبيات ملي عناصر و شاخصه هاي ويژه خود را دارد. در صورتي كه ادبيات خود به انتخاب دست يافت مي توان آن را در دسته بندي عرفاني و ملي و ... جاي داد.

مولف " تاريخ حقوق ايران " ادامه داد : زبان فارسي ملاك درست و جامعي براي ادبيات ملي نيست. اگر با زبان فارسي به ستايش لنين بپردازيم كه ادبيات ملي خلق نكرده ايم. همچنين آنهايي كه در افغانستان و تاجيكستان به زبان فارسي اما براي مليت و جغرافياي خودشان مي سرايند هم در زمره ادبيات ملي ايران قلمداد نمي شوند.

وي تصريح كرد: ملت ترجمه اي از nation است. مجموعه مستقلي كه داراي زبان ها و قوميت هاي مختلف است و زبان يكي از عوامل تقويت كننده ملي گرايي در آن به شمار مي رود اما بايد بدانيم هر چه كه به آن زبان تقرير يابد ملي نيست. اگر زبان را شامل مليت فرض كنيم پس ادبيات انگليس و آمريكا كه زبان مشترك دارند چگونه است كه هر يك به منافع و تفاوت هاي فرهنگي و سياسي جغرافيا و مليت خود مي پردازند؟