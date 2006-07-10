به گزارش خبرنگار مهر در قم، صادقيان در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: در راستاي اجراي طرح ويژه مقاومسازي مسكن روستايي در قم، تسهيلات بانكي 50 ميليون ريالي با كارمزد پنج درصد به روستاييان اعطا ميشود.
وي دوران مشاركت براي ساخت خانهاي روستايي را 18 ماه اعلام كرد و در خصوص بازپرداخت اقساط وام گفت: مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي پس از پايان كار، 12 سال و نحوه قسط بندي بر اساس ميل متقاضي به صورتهاي 2، 3 و 6 ماهه و يا يك ساله و بر اساس نوع تضمين خواهد بود.
صادقيان با اعلام اين مطلب كه متقاضيان ميتواند به جهت سهولت دركار، از نقشههاي تيپ آماده موجود در بنياد مسكن به صورت رايگان استفاده كنند، افزود: براي افزايش سرعت عمل در ساخت مسكن، اجرا و كاهش هزينه، اسكلتهاي پيچ ومهره آماده تحويل است.
وي تصريح كرد: متقاضيان تا پايان تير ماه سال جاري فرصت دارند جهت استفاده از تسهيلات مذكور به بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان قم مراجعه كنند.
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