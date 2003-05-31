آينده نوروپسيكو فارماكو لوژي چگونه خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، در اولين شماره فصلنامه تازه هاي علوم اعصاب ايران آمده است : شيمي درماني بيماريهاي رواني از اوائل دهه 1950 آغاز شد . در آن زمان ، پژوهش هاي شيمي درماني بر مشاهدات باليني داروها بر حالات رواني استوار بود وكلرپرومازين و رزرپين رايج ترين داروهاي آن زمان بود . چند ين سال بعد مپرومات عرضه شد كه اثرات قابل توجهي بر كاهش اضطراب داشت . بتدريج ،فناوري پژوهش ، امكان بررسي اثرات داروها بر اعصاب مركزي را فراهم آورد . دهه 1960 ، دهه سيناپس ناميده شد . در دهه 1970 ، بر گيرنده ها تمركز گرديد و دهه 1980 ، دهه مكانيسم هاي بين نوروني گيرنده ها خوانده شد . رويكرد هاي كنوني و آينده حيطه نوروپسيكوفارماكولوژي بر د يد گاه هاي علمي تر استوار خواهد بود .

پيش بيني مي شود كه كشف داروهاي تازه تر، پيشرفت فنون وفناوري پژوهش هاي دارويي و ارائه فرضيه ها و نظريه هاي جد يد از جمله مواردي هستند كه د ر حيطه اين علم رخ خواهد داد .

مطالعات اخير به بررسي بازدارنده هاي آنزيم هاي پروتئوليتيك مي پردازند . اين دارو ها ، مكانيسم هاي درونزاد كنترل درد را تقويت مي كنند .