تشكلهاي صنفي نشر فعالانه تر عمل كنند

فرنگيس بيژني در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر، با بيان اين مطلب افزود : اتحاديه هاي صنفي دنيا در ايران هم مانند ديگر نقاط دنيا مي توانند با در اختيار گرفتن امور مربوط به كار نشر اين حوزه را هرچه سود آور تر كنند و براي همه امكان رشد اقتصادي را فراهم آورند.

وي در ادامه افزود : متاسفانه در كشور ما فعاليت در عرصه نشر براي بسياري به صورت تفنن و تفريح در آمده و بسياري ازصاحبان مجوز نشر به عنوان شغل دوم و سوم خود به اين كار نگاه مي كنند درصورتي كه انتشار كتاب يك فعاليت پر زحمت حرفه اي ، فرهنگي واقتصادي است كه وقت وانرژي بسياري از شاغلين اين حوزه مي گيرد.

مدير نشر محبوب در ادامه خاطرنشان كرد : با اين شرح ، نمي توان به عنوان يك تفنن به كار نشر نگاه كرد ، البته دولت و نهادهاي صنفي بايد از ناشران كوچك حمايت كنند و اين به معناي حمايت مادي نيست بلكه اين حمايت بايد معنوي و مشاوره اي باشد.

وي تصريح كرد : اگر اتحاديه ناشران متولي صدور پروانه نشر باشد اول از همه از متقاضيان ورود به اين عرصه امتحان خواهد گرفت و مشخص خواهد شد كه آيا اين متقاضيان با ابتدايي ترين مسائل در حوزه نشر آشنا هستند.

فرنگيس بيژني گفت : حداقل تخصصي كه متقاضي ورود به حوزه نشر و توليد كتاب بايد با آن آشنا باشد اين است كه بايد با ابتدايي ترين مراحل آماده سازي كتاب ، مخاطب يابي و ويراستاري متن آشنا باشد ؛ به طور كلي اين سه شرط اصلي و مقدماتي براي ورود به اين عرصه است .

وي ياد آور شد : براي ناشرشدن صرف داشتن ليسانس به تنهايي يا تاييد شدن از طرف يك وزارتخانه خاص مهم نيست ، بلكه بايد از كسي كه مي خواهد وارد اين حوزه شود پرسيد كه آيا مي خواهد از اين طريق امرار معاش كند يا فقط براي استفاده از امكانات و دولتي قصد ورود به اين حوزه را دارد.