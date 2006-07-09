بابك محمدي، نويسنده و كارگردان "درام هاي زندگي"، در گفتگو با خبرنگار "مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت: "تصميم دارم فعاليت هاي مختلف تئاتري را با فرهنگسراي هنر آغاز كنم. مسئولان اين فرهنگسرا براي شهريورماه از ما دعوت كردند تا "درام‌هاي زندگي" را در تالار فرهنگسرا روي صحنه ببريم، اما من ابتدا در مورد اين تاريخ بايد با بازيگران و اعضاء گروه صحبت كنم و تاريخ دقيق اجرا هنوز معلوم نيست."



اين كارگردان همچنين افزود: "قرار است اين اجرا به صورت قراردادي و با حمايت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در فرهنگسراي هنر اجرا شود." وي از زحمات مجتبي اقدامي رئيس فرهنگسراي هنر و علي اكبر قاضي نظام مدير هنرهاي نمايشي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تشكر كرد و گفت: "قصد داريم نمايش "مادام پي پي" (اثر چهار سال پيش اين كارگردان كه با استقبال زيادي در تئاتر شهر اجرا شد و امسال قرار است توسط گلاب آدينه براي بار دوم روي صحنه برود) را نيز به مدت 10 روز در فرهنگسراي هنر اجرا كنيم."



در حالي كه كمتر از دو ماه از اجراي نمايش "درام هاي زندگي" در فرهنگسراي نياوران مي گذرد، محمدي با گلايه از مسئولان اين فرهنگسرا از پرداخت نشدن بخشي از پول گروه ابراز نارضايتي كرد. اين كارگردان تئاتر همچنين تصميم دارد در فصل جديد همكاري هاي خود با فرهنگسراي هنر، يك دوره كلاس بازيگري تئاتر نيز برگزار كند.



وي يكي از اهداف خود را از برگزاري اين كلاس ها ضعف بازيگري تئاتر ايران دانست و متذكر شد: "بدن بازيگران خوب و حرفه اي ما به دليل فاصله گرفتن از تئاتر از فرم افتاده است. بازيگران جوان تئاتري نيز اكثرا ضعيف هستند و با اين شرايط بيم آن مي رود كه به زودي ما با فقدان بازيگر تئاتر مواجه شويم. همين عوامل موجب شد تا به فكر راه اندازي يك دوره كلاس هاي تخصصي بازيگري بيفتم. البته در كنار من دوستان ديگري از اساتيد بازيگري نيز در اين كلاس ها تدريس خواهند كرد."



محمدي كه فعاليت هنري خود را از اتريش آغاز كرده، در كارنامه تئاتري خود كارگرداني نمايش هاي "حرفه اي ها" با بازي رضا كيانيان، "مادام پي پي" با بازي گلاب آدينه و ... را دارد. وي در چهار سال گذشته بيشتر فعاليت هاي تئاتري خود را در فرهنگسراي نياوران متمركز كرده بود، اما امروز تصميم دارد فرهنگسراي هنر را جايگزين آن كند.