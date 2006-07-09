دومين نشست علماي جهان اسلام فردا در تركيه آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، شيخ القرضاوي رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمان كه براي شركت در نشست علماي جهان اسلام در استانبول حضور دارد، در مورد اين گردهمايي گفت: جهان اسلام به دموكراسي نياز دارد اما دموكراسي مسلمانان بايد حقيقي باشد .

قرضاوي كه رياست اين نشست را برعهده دارد گفت: دموكراسي بشريت را از ديكتاتورها نجات مي دهد و تصميم گيري برسر جزئيات آن به عهده خود مردم است.

رئيس شوراي اروپايي فتوا و تحقيق مستقر در دوبلين نيز گفت: دموكراسي در جهان اسلام بايد با آنچه كه در كشورهاي غربي مشاهده مي شود تفاوت داشته باشد، چرا كه در آموزه هاي اسلام اصول ثابتي وجود دارد كه تغيير ناپذير است، اما برخي موارد را با در نظر گيري زمان و مكان مي توان متحول كرد.

دومين نشست علماي جهان اسلام با هدف بررسي مسائل روز جهان اسلام برگزار مي شود كه مسائلي چون چون تحريم فلسطينيان، اشغال عراق و راهكارهاي نجات مسلمانان از فشار دولت هائي كه در سرزمين هاي اسلامي تسلط دارند از جمله مسائلي است كه در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت.

علماي برجسته اسلامي از سراسر جهان اسلام در اين نشست حضور مي يابند. آيت الله محمد علي تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب نيز از شركت كنندگان در اين نشست است.

