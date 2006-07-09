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۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۲

كاظم دلخوش در جمع خبرنگاران خبر داد:

تشكيل كميته ويژه بررسي گراني در كميسيون اقتصادي مجلس

تشكيل كميته ويژه بررسي گراني در كميسيون اقتصادي مجلس

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اين كميسيون كميته ويژه بررسي گراني ها را با حضور 4 وزير و جمعي از اعضاي كميسيون تشكيل مي دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، توضيح داد: اين كميته سه شنبه هفته جاري و با حضور وزراي اقتصاد و دارايي، تعاون، بازرگاني و صنايع و مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل مي شود.

وي ادامه داد: در اين نشست، كميته ويژه بررسي گراني ها نيز تشكيل مي شود تا به طور ويژه به بررسي اين معضل بپردازد.

دلخوش بخش عمده گراني ها را ناشي از اعمال سياست هاي پولي و مالي دولت دانست و گفت: بخشي از گراني ها نيز بر اثر سودجويي برخي از شركت هاي دولتي صورت گرفته است.

کد مطلب 350497

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