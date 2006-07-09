پاكسازي ميادين مين شتاب مي گيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع، در اين جلسه كه با حضور نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت جهاد و كشاورزي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، هلال احمر و سازمان محيط زيست، برگزار گرديد، سردار سرتيپ مصطفي محمد نجار وزير دفاع و نماينده ويژه رئيس جمهور در امر پاكسازي ميادين مين بر حل سريع معضل مين در كشور تاكيد كرد.

سردار نجار با بيان اينكه امروز معضل مين يك معضل ملي است و براي رفع آن نيز، بايد بسيج ملي صورت گيرد تاكيد كرد: وزارت دفاع با اختيارات ويژه از سوي رياست محترم جمهور در نظر دارد در قالب برنامه پنج ساله بصورت بسيجي و با همكاري كليه ارگانها و نهادهاي مسئول در كشور اين معضل ملي را بر طرف كند.

نماينده ويژه رئيس جمهور در امر پاكسازي ميادين مين، توسعه آموزش همگاني از طريق رسانه هاي گروهي بويژه رسانه ملي، تجهيز يگان هاي عملياتي به ابزار و ماشين آلات مدرن و پيشرفته مين روبي، ارتقاء سطح آموزش ويژه تخصصي براي يگانهاي پاكسازي، به كارگيري نيروهاي با تجربه دوران دفاع مقدس، بهره برداري از تجربه كشورهاي پيشرفته و فعال كردن NGO ها را از عوامل و زمينه هاي شتاب بخشيدن به روند پاكسازي ذكر كرد.

وي همچنين تصريح كرد: با تعيين و شفاف سازي وظائف نهادها و مراكز ذيربط و ابلاغ آن سعي خواهيم كرد زمينه هاي تعامل، همكاري و ارائه خدمات ويژه از سوي دستگاه هاي مسئول را در اين زمينه بيش از پيش فراهم نماييم.

وزير دفاع پاكسازي ميادين مين بصورت برنامه ريزي شده و دقيق را از اصول پاكسازي ميادين مين ذكر كرد و افزود: انجام هرگونه عمليات ناقص و نيمه تمام مين روبي موجب اتلاف سرمايه و توان كشور خواهد شد.

سردار نجار از آمادگي صنايع دفاعي كشور براي پشتيباني در زمينه تامين ابزار و تجهيزات مورد نياز يگان هاي عملياتي پاكسازي ميادين مين خبر داد و گفت: بايد تلاش شبانه روزي و بي وقفه و پاكسازي كامل ميادين مين تلفات و خسارات مين را به صفربرسانيم و راه توسعه و پيشرفت استان هاي مرزي بويژه در بخشهاي كشاورزي، دامپروري و صنعتي فراهم كنيم.

در ادامه اين جلسه، نمايندگان دستگاه ها ذيربط با بيان ديدگاه ها، تجارب و راهكارهاي پيشنهادي آمادگي خود را براي شتاب بخشيدن به روند پاكسازي ميادين مين اعلام كردند.

در اين جلسه همچنين مقرر شد با تشكيل كارگروه هاي تخصصي روند پاكسازي ميادين مين با رويكرد كاملا تخصصي و طي زمانبندي مشخص و با شتاب بيشتري دنبال شود.