رابطه بين بيماران مبتلا به آلزايمر و عروسك كشف شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، گروهي از محققان بيمارستان عمومي "نيوكاسل" پس از مشاهده روش برقراري ارتباط بين يك بيمار مبتلا به آلزايمر و يك خرس اسباب بازي، مزاياي استفاده از عروسك را براي اين بيماران مورد مطالعه قرار دادند.

محققان دريافتند: عروسك و اسباب بازي بهانه اي براي صحبت كردن در اختيار بيماران مبتلا به آلزايمر قرار مي دهد. اين بيماران با گذشت زمان توانايي هاي اجتماعي، احساسي و عقلاني خود را از دست مي دهند.

در اين مطالعه به 14 بيمار بيمارستان خصوصي نيوكاسل عروسك و خرس هاي اسباب بازي داده شد و رفتار آنها به مدت 12 هفته تحت نظر قرار گرفت.

به گفته دكتر "ايان جيمز" يكي از ناظران اين تحقيق، بيماراني كه قبل از انجام آزمايش هرگز صحبت نمي كردند، با انجام اين تحقيق شروع به سخن گفتن كردند.

پيش از اين نيز در تحقيقي تاثير استفاده از عروسك بر بيماران مبتلا به جنون آزمايش شده بود. استفاده از عروسك روش مناسبي براي بهبود وضعيت اين بيماران به شمار مي رود.

يافته هاي اين تحقيق بر اهميت درگير كردن افراد مبتلا به ويژگي زوال عقلي با فعاليت هاي پرمعنا تاكيد دارد.