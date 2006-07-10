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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۲۷

دبير كل جبهه اصولگرايان اصلاح طلب در گفت و گو با "مهر"

در انتخابات شوراها با هيچ گروهي ائتلاف نخواهيم كرد

دبير كل جبهه اصولگرايان اصلاح طلب گفت: اين جبهه به دليل استقبال عموم يپايگاه اجتماعي مناسبي كه در كشور دارد فقط در انتخابات مجلس خبرگان در كل كشور از ليست جامعتين حمايت خواهد كرد اما در انتخابات شوراها با هيچ گروهي ائتلاف نخواهيم كرد.

سيد علي سيدي ركني در گفت وگو با خبرنگار "مهر"، در ساري با بيان اين مطلب اظهار داشت: جبهه اصولگرايان اصلاح طلب به دليل اقبال عمومي و پايگاه اجتماعي مناسبي و تفكر ارزشي اصولگرائي مصلحانه براي اين جبهه در كشور وجود دارد، قصد ندارد با هيچ گروه سياسي در اين انتخابات ائتلاف كند.

وي با اشاره به فراخوان ائتلاف بزرگ اصولگرايان در كشور گفت: اين فراخوان جهت نهادينه نمودن فرامين مقام معظم رهبري  كه در جمع كارگزاران نظام ميني بر اينكه " اصلاحات اصولگرايانه و اصولگرائي مصلحانه در هم تنيده هستند" و به منظور مشاركت حداكثري مردم در انتخابات سال جاري مي باشد.

سيدي ركني در ادامه با اعلام آمادگي اين تشكل جهت جذب نيروهاي اصولگراي اصلاح طلب براي عضويت دراين تشكل سياسي اظهار داشت: با انتخاب مسئولان دفاتر در بخش مركزي و شرق استان جبهه اصولگرايان اصلاح طلب در مازندران انتظار مي رود اين جبهه فعالتر از گذشته از عمل كند

دبير كل جبهه اصولگرايان اصلاح طلب  همچنين افزود: طي روزهاي  آتي در سفر سه روزه اعضاي شوراي مركزي جبهه اصولگرايان اصلاح طلب ايران به مازندران ، مسئولان دفاتر اين جبهه در شهرستانهاي استان معرفي و فعاليت آنها رسما آغاز شد.

کد مطلب 350541

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