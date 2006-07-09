مهارت مهندسي دانش آموزان در دانشگاه بريستول به نمايش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين دانش آموزان 14 تا 15 ساله از دبيرستان "سنت پيتر" در تيم هاي گروهي طراحي و ساخت مدل هاي ساختماني با مقياس هاي كوچك را برعهده داشتند. براي ساخت اين مدل ها تنها از تخته ام دي اف (فيبرهايي با چگالي متوسط)، كاغذ، نخ و چسب استفاده شده بود.

در اين مسابقه ميزان مقاومت مدل ها در مقابل زمين لرزه ساختگي لابراتوار دانشگاه بريستول ارزيابي شد.

مقياس ريشتر زمين لرزه ساختگي در ابتدا خيلي كم بود اما به تدريج بر ميزان آن افزوده شد و مدل هاي ساخته شده به شدت تكان خورده و در نهايت خراب شدند.

در جريان اين مسابقه دانش آموزان با چگونگي مقاومت ساختمان ها در برابر زمين لرزه و دليل خراب شدن آنها آشنا شدند.