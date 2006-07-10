كنگره بين المللي قرون وسطي در دانشگاه ليدز برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، كنگره بين المللي قرون وسطي در سال 2006 طي روزهاي دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاري در اين دانشگاه برگزار مي شود و يكي از موضوعات مهم مورد بحث در اين كنگره "رمزگشايي داوينچي" و تاثير آن بر افكار عمومي خواهد بود.

اين كنگره بزرگترين كنفرانس آكادميك بريتانيا است كه در جريان آن قريب به يك هزار مقاله تحقيقاتي توسط متخصصان قرون وسطي از 40 كشور دنيا ارائه خواهد شد.

در حاشيه اين كنگره برنامه هاي مختلفي از جمله اجراي موسيقي هاي فرهنگ هاي مختلف، نمايش نبردهاي خونين قرن پانزدهم، مراسم شعرخواني و برپايي مراسم ضيافت برگرفته از قرون وسطي برگزار خواهد شد.