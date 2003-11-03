وزارت رفاه از موازي كاري در بخش درمان جلوگيري مي كند

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، بابيان اين مطلب افزود:" در حال حاضر وزارت بهداشت و درمان كشور هم به عنوان خريدار خدمت، ارائه دهنده خدمت و نطارت كننده خدمات درماني در نظام بهداشت ودرمان كشور فعاليت مي كند كه همين امر علاوه بر منطقي نبودن موجب كاهش كيفيت فعاليت اين نهاد شده است."

دكتر سراج الدين وحيدي افزود:" به عنوان مثال اين منطقي نيست كه وزارت بهداشت كه بيمارستانها را اداره مي كند هم در اين بيمارستانها ارائه خدمات كند و هم نظارت كند و هم براي سازمانهاي بيمه گر پول درمان را تعيين و آن را دريافت كند."

وي با اعتقاد بر اينكه تاسيس وزارت رفاه گامي موثر در مجزا شدن مسئوليتهاي درماني كشور مي شود، ادامه داد:" با مجزا شدن مسئوليتهاي بهداشت و درمان و واگذاري بخشي از آن به وزارت رفاه و تامين اجتماعي مسلماً وزارت بهداشت نيز موفق تر عمل خواهد كرد."

وي با مردود خواندن اين عقيده كه راه اندازي وزارت رفاه بر اختلافات و ناهماهنگي هاي بين بخشي در نظام بهداشت و درمان دامن مي زند، گفت:" در حال حاضر بيش از دهها سازمان امدادي، بيمه اي و حمايتي به صورت موازي فعالند و علاوه بر اينكه حذف اين موازي كاريها از سوي دولت تكليف شده ، اصلي مسلم و منطقي است."

نماينده شهرستان تفت در مجلس ادامه داد:" ادامه اين بحث در دستور كار اين هفته مجلس است و لايحه مطروحه از طرف دولت در همين هفته به شور دوم مجلس گذاشته مي شود."

دكتر وحيدي افزود:" وزارت بهداشت اگر اعتراضي داشت بايد در هيات دولت مطرح مي كرد و اين لايحه اي است كه از سوي هيات دولت مطرح شده ، لذا وزارت بهداشت و درمان به عنوان عضوي از دولت نمي تواند با اين لايحه مخالفت كند."

گفتني است چندي پيش وزير بهداشت و درمان در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از راه اندازي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، آن را موجب تشديد اختلافات و ناهماهنگي هاي موجود در بخش بهداشت و درمان كشور دانست.